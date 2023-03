Pol Gibert repeteix de número 2 a les llistes del PSC Sabadell

L'alcaldable del, i actual alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés , ha descobert aquest divendresque anirà les llistes electorals del partit., que actualment és el primer tinent d'alcalde a l'Ajuntament.Un anunci que ha fet Farrés a través de les xarxes socials i que Gibert, també a través d'una piulada, ha destacat que “seguirem treballant per posar Sabadell en marxa durant els propers quatre anys. Lideratge, projecte i equip per fer avançar la ciutat”. Gibert-ho és des de 2015-,¡ i membre de l'executiva nacional dels socialistes.Farrés ha destacat que tant ella com Gibert “portem tota” i ha expressat que és “tot un plaer” que hagi aals llocs capdavanters de la candidatura.L'anunci de la socialista ha arribat en una setmana en què també ha explicat de l'exportaveu de Cs Adrián Hernández . També a través de les xarxes socials va informar de l'aterrada de l'exintegrant de la formació taronja, tot i que encara es desconeix en quina posició.