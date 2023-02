Jornada festiva i reivindicativa Foto: Juanma Peláez

"Ja vaig venir a la primera marxa ", "sembla mentida,i continuem manifestant-nos" i ", com quan era jove i, ara, amb els meus fills". Han estat alguns dels comentaris que s'han sentit a la manifestació contra el Quart Cinturó, organitzada per la, i que ha, segons els impulsors.A més de records, també han hagut de treureque s'havien fet servir anys enrere, com la que ha encapçalat la protesta: "No al Quart Cinturó". "Continuem defensant, com fa anys, que no hi ha", ha expressat el portaveu de la CCQC, Toni Altaió, i ha afegit, "no té sentit incrementar la xarxa viària".Ha advertit que seguiran "generant sensibilització" i també portaran la construcció de la infraestructuratal com han fet aquests anys . I ha apuntat que ara "hi ha", declarada pels ajuntaments de Sabadell i Terrassa. "Els tempos en aquest projecte són molt lents, tant com 30 anys i esperem que no haguem d'esperar aquest temps", ha expressat.Altaió ha celebrat la resposta i ha dit que "no hi ha el consens que alguns diuen que existeix". La mobilització ha sortit de la plaça de la Creu Alta , amb unaprocedentes de les Franqueses del Vallès, i columnes de persones vingudes d'arreu de la comarca i també de la mateixa ciutat. Un recorregut de poc més d'un quilòmetre, en el qual s'han fet: "No, no, no al Quart Cinturó", "Aragonès no ens toquis els Vallès" i "PSC i ERC la terra no està en venda", entre d'altres.El diputat el Parlament de la CUP, Xavier Pellicer, ha estat contundent i ha carregat contra ERC i comuns,per assistir a la mobilització i donar suport als macroprojectes en els pressupostos. Contra els primers ha indicat que "només té una opció,que ven el país a la patronal" i als segons els ha assenyalat comen l'aprovació definitiva dels comptes catalans.Precisament, el portaveu de Catalunya en Comú i diputat al Congrés, i alcaldable dels comuns a Sabadell,, ha definit el projecte dei que "no respon a les necessitats" ni del Vallès ni dels sabadellencs. Ha reiterat que hi ha un pacte amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "perdel pressupost" català a la Ronda Nord.El portaveu i alcaldable d'ERC,, ha defensat la seva presència a la manifestació, tot i que la direcció nacional no hi ha assistit., ha etzibat i ha recordat que la minora en la qual es troba ERC ha condicionat l'entesa. "Si haguessin tingut una altra majoria, no s'hauria cedit al", ha reblat.Des de l'organització no s'ha descartat muntar. I és que l'ambient, més enllà del to reivindicatiu, ha estat familiar i festiu, amb la participació de Gegants i castells, a més de música.