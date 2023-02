La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha presentat els detalls de la manifestació d'aquest diumenge contra la construcció de la Ronda Nord. En el marc d'aquesta mobilització, la plataforma ha presentat un manifest que en dos dies ha aconseguit més d'un miler d'adhesions i que tancarà la possibilitat d'afiliar-se el dia de la protesta.



Un document que, entre d'altres, insta abandonar "d'una vegada per totes la construcció d'infraestructures que fomenten la mobilitat privada", que "no s'accepti cap partida pressupostària extraordinària de l'addicional tercera de l'Estatut de Catalunya" i que s'aposti per inversions en matèria ferroviària". El membre de la plataforma, Isidre Soler, ha valorat aquest suport a "a la preocupació i a la molta indignació" contra "aquest nefast projecte".

Tribunals

La cita d'aquest diumenge comptarà amb la resposta del Vallès, tal com ha indicat. Entrevindran des de les Franqueses del Vallès, a més de ciutadans de municipis del, també de. Des de l'altre capital vallesana "alguns arribaran a peu per l'N-150", ha precisat Soler.Tots plegats, utilitzaran el"perquè l'estem reivindicant". A més, a: una que sortirà del nord, de la confluència de les avingudes Matadepera i Palmeres, i la del sud, de la plaça de la Creu de Barberà. La manifestació partirà de la plaça Creu Alta, baixarà per avinguda Onze de Setembre, Via Massagué i acabarà a la plaça de l'Àngel, on hi haurài la música deSoler ha advertit que "destinat a fer el Quart Cinturó". I ha recordat que en unes altres ocasions del projecte i ha recalcat que la via "no és competència de la Generalitat" i l'Estat "tampoc li pot fer el traspàs".