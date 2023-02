Crida de les candidatures alternatives del Vallès a participar a la manifestació contra la Ronda Nord

ERC Sabadell i Terrassa sí; la direcció nacional no

Ronda nord Foto: ACN

Les, així com lai Podem, entre d'altres, han fet una crida a sumar-se a lad'aquest diumenge. Una mobilització impulsada per la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) La regidora de la Crida, Nani Valero, ha afirmat que "ensdes del territori per protegir l'entorn natural i la salut", subratllant que és una defensa que s'ha allargat durant tres dècades . "que trinxen la terra ide la gent".No ha entrat en consideracions sobre la participació o no d'ERC a la protesta, perquè aquesta va "contra el Quart Cinturó i que" damunt la taula que eviti la construcció de la infraestructura.L'alcaldable de la CUP de Terrassa, Jaume Bofill,per imposar "els interessos partidistes" i ha criticat que s'actuï "d'esquena" a la ciutadania amb la voluntat de. Ha recordat que "en un context d'emergència climàtica es valorin propostes que trinxen el territori".Les seccions locals dtambé se sumen a la manifestació convocada per aquest diumenge 26 de febrer per mostrar el rLa concentració serà a lesi ha estat convocada per ladavant l' acord de pressupostos entre el Govern i el PSC, que contempla macro-projectes com aquesta infraestructura al Vallès.Dilluns, la direcció nacional va assegurar que tot i estar en contra del projectedonant, però, llibertat a les bases per sumar-s'hi si així ho volien.ha anunciat a través de Twitter que se sumen a la convocatòria en una piulada que també ha compartit"La Ronda Nord és una infraestructura caduca, pensada fa més de 30 anys, vella, que no soluciona res i que ho destrossa tot", assenyala el text, tot convidant a aquell qui ho vulgui que vagi a la manifestació, amb un "suma-t'hi!".Per la seva banda,ha assegurat en una piulada que la decisió respon a la voluntat de preservar el rodal i el riu Ripoll, així com per fer front a l'emergència climàtica: "Com sempre, hi serem per dir ben fort 'no al quart cinturó" i per proposar un model sostenible de desenvolupament i mobilitat", assenyala. Entitats ecologistes i veïnals de Terrassa també s'han organitzat per assistir a la concentració de Sabadell. En concret, La, CUP Terrassa, Arran Terrassa i el Centre Excursionista de Terrassa, entre d'altres es reuniran a les 9.30 h a l'estació de Renfe de Terrassa Est