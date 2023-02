​Sabadell es queda sense places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual

Sense coordinació

Lai la cooperativa, dues entitats que treballen a Sabadell amb persones amb, han llançat un avís:per donar resposta a la demanda d'aquest col·lectiu. Tampoc disposen delsi han apuntat al Govern perquè ampliï les partides pressupostàries., ha advertit el president de CIPO, Joan Madaula, i ha afegit, “no tenim més places a oferir i això vol dir que a hores d'ara, i potser en els pròxims anys, cap persona amb discapacitat intel·lectuala la ciutat excepte si es genera alguna baixa”.La gerent d'Atendis, Montse Estrada, ha assenyalat que quan hi ha vacantsi ha posat d'exemple il·lustratiu de la situació quan el 2011 es va crear el, “va ser tot un encert i va demostrar que hi havia una necessitat”. Aquesta fundació concentraamb quatre equipaments iEn aquest sentit, el 2021, i segons les dades del mateix Govern , lesal Vallès Occidental per accedir a una llar residència era de 260 persones i 160 per a un centre residencial. Atendis ha apuntat que hi ha. Ara, l'executiu català ha, però no és suficient: “Contribueix a reduir l'espera”, però, de retruc, fa desapareix el programa Respir de CIPO.“Som conscients que perdem un recurs i tot allò que implica, però només així podem començar aque viuen els serveis residencials a tot Catalunya i CIPO, on hi ha persones que esperen una plaça des de fa anys”, ha asseverat la directora tècnica de la cooperativa, Mónica García.La forma d'atribució de places, tal com han denunciat les dues organitzacions,entre les necessitats dels usuaris, les entitats socials i la Generalitat. I és que, perquè el concert social no garanteix un finançament previ. A més, tant Atendis com CIPO, com tenen les places concertades ocupades,, malgrat l’existència de demanda.El sector pateix un, han criticat, i han exigit un “compromís” del Govern “a tots els nivells” i “s’impliqui” en la cerca de recursos per impulsar nous projectes necessaris a Sabadell i al Vallès Occidental.