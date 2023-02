Un projecte aplaudit pel sector econòmic Foto: Juanma Peláez

"Travessia pel desert"

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha anunciat aquest dimecres que un dels projectes capitals del seu mandat, el Portal Sud , començarà a construir-se “si tot va bé” en el termini d'un mes. Ha apuntat que s'haurien de veure els primers “moviments de terres” en aquesta àrea que haurà dede la ciutat.L'obra tindrà, una primera que busca “dignificar” l'entrada a la ciutat i a l'àrea industrial , i una segona que ha de “reforçar”i als carrers d'aquesta zona de la localitat. Ha estimat un any de treballs , cap a mitjans de 2024 haver acabat el primer tram i que, cap al final d'aquestes intervencions, en paral·lel també arrenquin els de la segona.Tot plegat, compta amb, dels quals 4,89 són per a la primera fase i dos els aporta la. Unes obres enfocades a la seguretat i la fluïdesa del trànsit, però que també busquen "el creixement econòmic i això s'acaba traduint en repercussió social".El més visible serà unaamb dos carrils de circulació i quatre ramals, que unirà amb el carrer Costa i Deu, on hi haurà un tram d'unió amb una altra rotonda; la Gran Via, el polígon sud-oest, la C-58 i Sant Pau de Riu-sec. Una transformació que arrencarà a partir del, a l'altura del carrer Bernet Metge.El president del polígon sud de Sabadell, Josep Maria Rovira, ha afirmat que des de la creació de l'organització, fa 11 anys, ha estati que la motivació d'impulsar l'entitat era la dea l'àrea industrial. I és que, tal com ha recordat, "representen el" al municipi i que el 2022 va facturar, tal com ha especificat,La presidenta de la Diputació,, ha qualificat deaquesta obra i ha destacat la perseverança perquè es faci realitat, , en un projecte marcat per l'encariment de les primeres matèries i que la mateixa