Adrián Hernández s'acomiada: «Políticament soc el que soc gràcies a Cs»

Porta oberta al retorn?

El ple ordinari del mes de febrer de l'Ajuntament de Sabadell, celebrat aquest dimarts, ha estat marcat pel. Ha dit adeu a la sala de plens, on hi va entrar el 2015, i també de la seva formació , militant des de 2012:Hernández ha recalcat l'aparició d'aquesta força política, que ha definit comi, en un exercici d'autoavaluació, ha dit que a la ciutat s'ha fet "un, almenys seriós i rigorós. Fins i tot, admès per altres partits". Ha defensat haver actuat per la ciutat des d'una forçaUna afirmació en referència als anys del procés que van ser "de més voltatge" , tal com els ha recordat. "S'oblidaven de la desigualtat entre barris i persones i s'entraven en discussions que perdien de vista el que patia la població", ha rematat. Tot i així, ha tingutper als dos primers batlles que va tenir com a regidor,: "Sempre he tingut clar que eren els meus alcaldes".Ha reconegut que probablement en les seves intervencions al plenari en el mandat anterior. Així mateix, ha, la primera en la història del municipi, de qui ha assenyalat "ja se la coneix com l'alcaldessa Marta. I això és per".El membre del partit taronja ha insistit en la cerca del "bé comú" fent de polític, però que no s'atreveix a denominar-ho un "ofici". Ha retret que alguns regidors "no hagin entès què significa" ostentar aquest càrrec, malgrat que "afortunadament són una minoria". En aquesta línia, però, i rememorant unes, ha criticat que "amb, però quan han tingut l'oportunitat,i, per tant, han deixat de ser útils" i ha acabat: "La mevai m'agradaria seguir sent-ho com a ciutadà, en una entitat o la societat civil,".