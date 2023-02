VÍDEO | Tornen les protestes contra el Quart Cinturó: així va ser la primera marxa fa gairebé 30 anys

L'aprovació de l'execució de la Ronda Nord , en la cessió feta per ERC peramb el, had'aquesta construcció. El 26 de febrer s'ha fixat una manifestació , després d'anys sense gaires mobilitzacions, i que arribarà pràcticamentcontra aquesta construcció.Ellava convocar aquesta protesta i que va aplegar centenars de persones al, uns manifestants vinguts des de diferents punts de les comarques del Vallès Occidental i Oriental, des de Mollet, Cardedeu, Cerdanyola, Terrassa i Sabadell.Lade laté un vídeo al seu canal de YouTube -amb data d'abril de 2022-, en el qual hi ha la jornada enregistrada, de la mà del membre de l'entitat Rafel Rosaura. Es pot veure, entre d'altres, l'inici de la marxa a la plaça d'Espanya de Sabadell i el camí fins a Can Deu.Un cop allà, hi ha imatges de la lectura del manifest, al qual, tal com s'explica, hi hade diverses entitats, tant de la mateixa ciutat, com de la comarca i d'altres punts del país. Entre les proclames contràries hi ha:; "volem un Vallès per viure-hi i no per sobreviure-hi" i "no volem un, despersonalitzat... ", etc.Una mobilització que va culminar amb una, feta amb una avioneta, amb diverses persones, en clara referència a la repulsa contra el Quart Cinturó. Un document de la UES totalment vigent, tot i el pas de les dècades.