El futur del SurfCity passarà per l'autorització d'Acció Climàtica de la Generalitat

Posicionament contrari

Gairebé un any després d'anunciar-se, la continuïtat de la piscina d’onades per a la pràctica del surf . L'Ajuntament de Sabadell demanarà unaque marcarà el futur d'aquesta construcció que ha generat favorables i detractors Una feina que durà a terme l', un organisme que depèn del. La finalitat és “garantir la comptabilitat de l'equipament amb la preservació dels valors naturals i paisatgístics”.En aquest sentit, des de l'administració local, s'ha garantit que si la conclusió de l'escrit és que és viable, però calen “noves millores, aquestesabans de l'adjudicació”. Per contra, si descarta l'execució. A més, també hi ha previstosque buscaran “assegurar el màxim nivell de garanties respecte a l'aigua de la zona, la fauna i la despesa energètica”.L'Ajuntament ha indicat quea fer cap mena de procés d'avaluació d'impacte ambiental del SurfCity “en un terreny que es troba dins de sòl urbà”. Ha insistit que la voluntat és comptar amb “eli dels màxims requeriments ambientals”. Tot plegat, es disposi de tota la informació per “basar les decisions en criteris objectius".El director general de Polítiques Ambiental d'Acció Climàtica,, fa uns mesos, a l'octubre de 2022, va qüestionar aquesta obra i va advocar per ", vegetar el màxim possible l'espai fluvial i treballar amb sistemes adaptats per donar resposta al sistema hídric”. Un posicionament expressat en el marc de la Jornada de Ciència Ciutadana, organitzada al Casal Pere Quart.