L'AMB bloqueja la remunicipalització del servei d'aigua a Ripollet

Suport de la plataforma

El ple de gener de l'(AMB)la proposta per impulsar la. Aquest migdia, l'administració supramunicipal ha rebutjat la moció presentada per Ara Decidim Ripollet per la qual es reclamava a l'AMB queEn el text de la moció, que compta amb el suport de la plataforma, es reclamava dotar el consistori deperquè pogués assumir-ne la gestió directa que actualment ostenta l'empresa. Així doncs, en l'escrit es recull que el contracte es va signar l'any 1968 per un termini de 8 anys prorrogables. Tot i això, es destaca que la legislació d'aplicació al contracte s'establia una, de manera que des de 2018, el servei es presta de manera. Una situació que va conduir a acordar, en ple municipal, iniciar un procediment administratiu per estudiar la modalitat de servei d'abastament d'aigua que requeria la localitat.Ja l'any 2020, i després d'una sentència que validava el procés, l'AMB va iniciar els treballs per crear una comissió per definir el model de gestió, mentre Ripollet concloïa amb la. Tot i traslladar la decisió i demanar el vistiplau a l'AMB, l'administració local mai va rebre resposta, motiu pel qual es va presentar unA partir d'aquest fet, l'AMB va resoldre licitar dos estudis per analitzar les formes de gestió de l'aigua, i es va resoldre constituir una. Amb tot plegat, la formació que lidera l'Ajuntament ha dut a consideració l'avaluació de la necessitat de dotar el municipi de seguretat jurídica per a poder assumir la gestió directa del servei, que finalment no s'ha aprovat.Segons recull l'ACN, Aigua és Vida ha traslladat el seual consistori vallesà en la seva posició contra l'AMB, en considerar que fa dos anys que bloqueja el procés de remuncipalització de la gestió de l'aigua. En aquest sentit, apunten que això té un impacte en la planificació de les inversions necessàries per millorar el servei.En un comunicat, exigeixen al govern de l'AMB quei faciliti la implementació de la "gestió pública i democràtica" no només a Ripollet, també a les localitats de Corbera, Sant Cugat, Tiana, Cervelló, Molins de Rei i la Palma de Cervelló, que acaben concessió o pròrroga aquest 2023.