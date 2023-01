1. Concert solidari Oxfam

Dia i hora: divendres, a les 20.30 hores

divendres, a les 20.30 hores Lloc: Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell (carrer d'en Font, 25).

Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell (carrer d'en Font, 25). Preu: 12 euros

2. Teatre de Manuel de Pedrolo

Dia i hora: divendres i dissabte a les 22 hores i diumenge a les 18 hores

divendres i dissabte a les 22 hores i diumenge a les 18 hores Lloc: Teatre Sant Vicenç (carrer de Montllor i Pujal, 103)

Teatre Sant Vicenç (carrer de Montllor i Pujal, 103) Preu: gratuït

Algunes de les llambordies «stolperstein» que es preveu col·locar Foto: Memorial Democràtic

3. Música per a nadons

Dia i hora: diumenge, a les 11 i a les 12 hores

diumenge, a les 11 i a les 12 hores Lloc: laSala Miguel Hernández (Ronda de la Roureda, 24)

laSala Miguel Hernández (Ronda de la Roureda, 24) Preu: 10 euros

4. Itinerari de memòria històrica: deportats a camps nazis

Dia i hora: diumenge, a les 11 hores

diumenge, a les 11 hores Lloc: places de les Dones del Tèxtil i Comtal

places de les Dones del Tèxtil i Comtal Preu: gratuït

5. Pessebres de Nadal

Dia i hora: fins al 2 de febrer, de 17 a 24 hores

fins al 2 de febrer, de 17 a 24 hores Lloc: Teatre El Ciervo (carrer Viladomat, 26) i Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia (carrer Fiveller, 84)

Teatre El Ciervo (carrer Viladomat, 26) i Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia (carrer Fiveller, 84) Preu: gratuït

Darrer cap de setmana de gener i en ple mes d'hivern i això es nota a, en la qual predomina les cites en. En definitiva, a cobert i a una bona temperatura, després d'una setmana d'ambient gèlid i amb un pronòstic de nova caiguda del termòmetre.Des d'aquest divendres i fins diumenge hi ha suggeriments de tota mena,i encara alguna, per aquells nostàlgics del període més màgic de l'any. Propostes per aConcert solidari a càrrec delper lluitar contra la crisi de. La venda online a codetickets , a la botiga Abacus i una hora abans d'arrencar la funció.En el marc del II cicle de teatre d’autor al vestíbul del Teatre Sant Vicenç, s'interpreta. Un títol basat en l'obra de Manuel Pedrolo, l'autor al qual va dedicada aquesta iniciativa del teatre de La Creu Alta.Una proposta, en un espai tranquil i segur, en la qual els artistes canten, toquen instruments, ballen, juguen i interactuen amb l'escenografia. Tot plegat, amb laDivendres, 27 de gener, es commemora el. Així en el marc d'aquesta jornada, hi ha muntats dos itineraris que recorden els deportats sabadellencs als camps nazis (les conegudes llambordes).Darrer cap de setmana per presenciar els darrers elements que encara hi ha a la ciutat del Nadal. Un. Tot plegat es troba a tocar i es retirarà dijous vinent.