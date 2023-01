​VÍDEO | Sabadell i Castellar posen més pressió als pressupostos: «Hi ha un acord de territori i un traçat pactat»

✅ La Ronda Nord és un dels projectes que volem per aprovar els #Pressupostos2023.



Per què és essencial per al Vallès?



L'alcaldessa de Sabadell, @socmartafarres, la candidata socialista a Terrassa, @EvaCandelaLopez, i l'alcalde de Castellar, @ignasicastellar, ho expliquen — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) January 24, 2023

Elen la negociació dels pressupostos, que s'ha quedat encallada en la Ronda Nord . Aquest dimarts han fet públic un vídeo, difós a través de les xarxes socials, en què apareixen l'alcaldessa de Sabadell,, i el seu homòleg de Castellar,, i l'alcaldable del partit per Terrassa,En els dos minuts escassos, els tres han coincidit end'aquesta obra. Farrés ha incidit en què "no és moment de nous debats" i ha recordat el que ja hi ha acordat . Ha qualificat la Ronda Nord, tant per connectar amb la població veïna de Terrassa com per "obrir-nos cap al Baix Llobregat"., ha rematat.Giménez, per la seva part, ha posat l'accent en la, "suposa més de mitja hora" sortir del municipi per anar a d'altres punts. I això, ha precisat, afecta estudiants, treballadors, ciutadans i empreses que treballen als polígons de la localitat. "És fonamental", ha incidit que hi hagi connexió "especialment" amb la C-58 i que es "faci amb celeritat".Una reacció que ha arribat poques hores després que els republicans presentessin una esmena a la proposta dels socialistes en la qual. I que per al Govern era uper desencallar la situació actual amb els comptes catalans.