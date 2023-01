El Gremi de Fabricants de Sabadell reconeix Textil Olius, la Bosch i Cardellach, Atendis i Manel Larrosa

L'arquitecte Manel Larrosa, reconegut per la seva dilatada trajectòria Foto: Juanma Peláez

La xerrada de Mas-Colell Foto: Juanma Peláez

Tornada dos anys després

Elha fet doble celebració. Aquest divendres ha commemorat la, el patró de l'entitat, i ha tornat a organitzar els. S'han reconegut, laOlius ha rebut el guardó per la sevai la capacitat de crear ocupació; a la Bosch i Cardellach per la seva vocació de promoure estudis locals i comarcal i ser, a més de la promoció de la cultura i la llengua catalana; Atendis per estar al servei de persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies i amb una aposta per millorar la qualitat de vida, des d'una. I, per últim, Larrosa per seren projectes de millora urbanística de Sabadell i el seu voltant.L'alcaldessa de Sabadell,, ha enaltit "la resistència" del Gremi amb els pas dels anys i les dificultats vingudes. Ha posat de relleu, perquè és quan les coses acaben sortint" i ha afegit, "no s'ha de ser, que de vegades els polítics la tenim". Per això, ha animat l'associació empresarial a seguir endavant.El president de l'entitat,, precisament ha recalcat quede l'agrupació, marcats per la pandèmia i l'esclat de la guerra a Ucraïna. Tot i així, ha reclamat, que ha qualificat de "lenta" i ha instat les administracions a ". A més "d'un compromís i la implicació ferma" de les administracions perquè les empreses siguin".Una cita que s'ha recuperat a l'agenda local i que ha comptat, prèviament, amb una conferència de l'exconseller d'Economiai també catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i president de Barcelona Institute of Science and Technology(BIST). Aquests guardons són un reconeixement a empreses, persones i entitats per la seva trajectòria en el sector tèxtil i en els àmbits econòmic, social i cultural de la ciutat.Els premis Floc de Llana fins abans de l'esclat de la Covid-19 tenien lloc si no el 20 de gener, al voltant d'aquesta jornada.i en un format reduït i adaptat a les restriccions pel coronavirus i que va premiar els sectors sanitari, serveis essencials, voluntariat i mitjans de comunicació com a persones i col·lectius involucrats "en primera línia" de la pandèmia.