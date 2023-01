​«Els Pastorets» de la Joventut de la Faràndula atrauen més de 6.300 espectadors

Fa dues setmanes del pas del Reis d'Orient per Sabadell i, per tant, del final de l'època nadalenca. Tot i així, l'adeu d'aquest període tan màgic arriba quande la representació de. L'obra de laha atretEn lesdel muntatge del clàssic de Josep Maria Folch i Torres s'ha assolit. Una fita històrica de l'entitat de teatre amateur. Aquesta temporada, l'oibra ha comptat amb alguna que altra novetat com la incorporació de laen algunes escenes.A més, també s'ha introduït la perspectiva de gènere , tot i que respectant el títol original. Aquests números fan que el comiat sigui més especial per al personatge de, que ha encarnat. Un paper que haEl cartell d’Els Pastorets encara seguirà penjat, perquè, aquest cap de setmana -a partir de les 18 hores-, arriba laque duen a terme alumnes de formació de la mateixa entitat. Sota la direcció de Pau Pla, Ignasi Laencina i Bernat Vidal, s'estrenarà a La Sala.