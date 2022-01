Les observacions meteorològiques s'havien pres amb la finalitat de predir el temps a curt termini. Tanmateix, quan el clima global comença a canviar creix l'interès tant social com científic d'incrementar-ne el coneixement. Això obliga a rescatar, reutilitzar i homogeneïtzar aquesta informació ja existent per tal d'aconseguir finestres temporals d'informació el més llargues possibles. A banda de digitalitzar –són dades en paper-, també parlem de millorar, ja que hem d'assegurar que les observacions es puguin utilitzar per a l'estudi climàtic i, per exemple, ara estem definint els requeriments de les estacions climàtiques de referència.

Per altra banda, la comissió fa dècades va començar a definir els productes nacionals de monitoreig climàtic, per tal que tots els serveis meteorològics poguessin avaluar i donar informació de la evolució del seu clima. El monitoreig nosaltres també el fem en l'àmbit global amb un informe anual, que permet omplir amb informació detallada els 6-8 anys que queden entre els grans informes de l'IPCC. Finalment, un altre dels grans camps de treball és la predicció climàtica, des de l'escala estacional fins a la desenal. Una tasca molt important que genera informació bàsica per a la planificació hidrogràfica, la gestió forestal o l'agricultura, entre altres sectors.