Fins fa ben poc, he format part d'un grup de recerca i, per tant, formava part del subgrup de representants de l'acadèmia. Fèiem lobby en l'àmbit de la justícia climàtica per avançar cap a un repartiment just dels pressupostos de carboni. La nostra feina, com la de molts altres grups semblants, era parlar amb els representants dels estats per intentar posar text.

Cal tenir en compte que a les COP es negocia un text acordat per unanimitat. Un document final que acabarà signat per tots els països participants. La nostra tasca és donar eines als països que més necessiten avançar cap a la justícia climàtica per afrontar millor aquesta negociació tan complexa.