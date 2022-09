Roser Toll

Investigadora per a The New York Times i editora per a Univisión

BIOGRAFIA

Roser Toll Pifarré (Lleida, 1986)



Roser Toll col·labora com a investigadora per a The New York Times a Espanya i com a editora multiplataforma d'Univision Noticias, el principal canal per a audiència hispana dels EUA. Entre el 2008 i 2018 va ser corresponsal de l'Agence France-Presse a Xile i a Colòmbia. El 2018 va cofundar Verificat, la primera plataforma de fact-checking en català, on dirigeix el programa d'alfabetització mediàtica en l'àmbit educatiu.