Un dels aspectes crítics serà la disponibilitat d'aigua. Hem oblidat ràpidament la crisi –també política- que es va viure per la sequera del 2007-2008. Ens estem preparant per situacions com aquella, més severes i freqüents?

Ens estem preparant des de diverses perspectives. En aquest sentit, s'està treballant molt en el desenvolupament de l'aigua regenerada com a font alternativa de recurs, però també el sector agrícola ho fa en disposar de noves varietats agrícoles més resistents. Hi ha àmbits on l'adaptació és més complicada i, en aquest sentit, torno a fer referència a l'informe “Un litoral al límit”. Tenim una façana litoral molt sensible on viu la major part de població del país i s'hi desenvolupa una de les principals activitats econòmiques com és el turisme. Caldrà aplicar molta intel•ligència col•lectiva per veure com ens adaptem i com expliquem a la població que cal prendre decisions bastant impactants.