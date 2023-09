El Campus Professional de la UVic ofereix un programa formatiu en «soft skills» als estudiants de CFGS

Tallers presencials i pràctics

Estudiants del Campus Professional de la UVic durant una formació en 'soft skills'. Foto: UVic-UCC

Arrenca unal Campus Professional de la UVic-UCC , que enguany oferirà formació enals estudiants de CFGS per exercitar lesque té cada persona per desenvolupar una tasca o un lloc de treball. Concretament, es tracta d'entrenarcom la resolució de problemes, la creativitat, el treball en equip, l'adaptabilitat, la intel·ligència emocional o el pensament crític, entre moltes altres. L'objectiu de la formació és atendre la demanda de competències més sol·licitades pel, com la de treballadors autònoms, responsables i amb predisposició a un aprenentatge continuat.Segons un informe elaborat per LinkedIn, elconsidera més importants les competències transversals, de les quals es poden arribar a identificar més de 50.000. En aquest context, la voluntat de la UVic és "incrementar ladels titulats, potenciant el coneixement i la pràctica d'aquestes habilitats", explica, directora del Campus Professional.Aquest nou programa en soft skills ja ha començat pels estudiants del 1r curs del centrei del centreque estan cursant els cicles formatius de grau superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma i en Màrqueting i Publicitat, i s'ha fet també extensiu als alumnes del 2n curs.En aquesta línia, les formacions s'ofereixen en grups reduïts de 20 a 25 persones i han arrencat amb tallers presencials, pràctics i d'intensificació "per incidir en aquelles competències transversals que acostumen a treballar-se poc en el currículum dels cicles formatius, però que sovint eldemana i que cal que els estudiants incorporin per millorar el seu nivell d'ocupabilitat i inserció laboral", comenta Fontarnau.Alguns delssón Parlar en públic i speed dating, per entendre el valor de la comunicació verbal i no verbal; Resolució de problemes amb creativitat, on es destaca la creativitat com a actitud, o Pensament positiu, per encarar la vida des d'un vessant més optimista i entusiasta. Al llarg delse'n podran realitzar d'altres com Imatge digital i (reputació) personal, i Videocurrículum, per treballar les presentacions dels aspirants a un lloc de treball de manera concreta i eficaç.Es posarà èmfasi en aspectes bàsics com la puntualitat, el respecte o l'ordre i, amb la col·laboració del, s'aprendran acom l'angoixa, l'estrès o la manca de concentració.D'altra banda, també es treballaran competènciesamb els estudiants del CFGS en Màrqueting i Publicitat, el CFGS en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, i el CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, on s'abordaran capacitats com la creativitat, la presa de decisions, el treball en equip, el parlar en públic, el pensament positiu, el treball sota pressió o l'emprenedoria, entre altres.