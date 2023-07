L'últim batec del Mercat Municipal de Vic: «L'han deixat morir»

FOTOS El Mercat Municipal de Vic tanca portes definitivament Foto: Oriol Clavera Foto: Oriol Clavera Foto: Oriol Clavera Foto: Oriol Clavera Foto: Oriol Clavera Foto: Oriol Clavera Foto: Oriol Clavera Foto: Oriol Clavera Foto: Oriol Clavera Foto: Oriol Clavera Foto: Oriol Clavera Previous Next

Una mort anunciada

La Josefina Prat, 44 anys al Mercat Municipal

La Josefina Prat a la seva parada del Mercat Municipal de Vic. Foto: Oriol Clavera

La Pilar Molist, l'últim reducte de la resistència

La parada de la Pilar Molist serà l'única que continuarà obrint després d'aquest dissabte 29 de juliol. Foto: Oriol Clavera

El mandat que donarà resposta al Mercat Municipal?

Era un secret a veus, però finalment s'ha complert.L'equipament, inaugurat el, compta amb unes 180 parades o mòdols dels quals, actualment, només tres ofereixen activitat comercial a l'espai. D'aquestes, dues asseguren que aquest darrer cap de setmana de juliolper sempre mentre que, la, paradista instal·lada al mercat des de fa 27 anys, assegura quel'embat fins que l'Ajuntament la faci fora.Els darrers mesos han estat un degoteig constant de parades que han anat tancant. La majoria, després d'anys i, fins i tot, de dècades al Mercat. Un espai que, temps enrere, no només era de referència a la ciutat sinó també d'osonencs i osonenques que s'hi desplaçaven per adquirirEl Mercat Municipal estava subjecte a una concessió adquirida per l'empresa, una societat que, segons informen des de l'Ajuntament, ja no té activitat i, per tant, no ha pogut presentar l'que el consistori reclamava. Arribats a aquest punt, i coneixent les intencions dels pocs paradistes que hi resistien, l'equip de govern decidia acabar amb la concessió, vigent fins al, abans del que tocaria.Situat al centre de la ciutat, és un espai que disposa derepartits eni que compta ambque, algun dia, havien estat ocupades. Amb tot, ja no en queda res d'aquells temps d'esplendor, del bullici d'un equipament ple de vida, i d'. Només hi resta el fantasma d'un edifici que, en el passat, havia estat el cor de la ciutat.Lade l'espai ha estat un dels factors clau per arribar a la situació d'aquest dissabte 29 de juliol del 2023, el dia del tancament del mític equipament. Amb tot, els paradistes que han resistit fins a l'últim dia –i els que han abaixat persianes darrerament- coincideixen en dir que "l'han deixat morir" i que, des de l'Ajuntament,per buscar solucions., reflexionava una de les paradistes.De fet, en any d'eleccions municipals, aquest equipament ha estat elper a tots els partits que es presentaven als comicis dela Vic. I, malgrat feia temps que el rumor del tancament corria per la ciutat, en campanya electoral es coneixia la decisió dels pocs paradistes que hi quedaven de marxar-ne. Casualitat o no, dos mesos després de les eleccions, s'han complert els pronòstics.Laha dedicat tota una vida a la seva parada del Mercat Municipal de Vic. Forma part dels primers paradistes que van establir negoci a l'espai –de fet, hi porta treballant 44 anys, des del 1980, data de la inauguració de l'equipament-, i també dels que acomiadaran l'edifici aquest dissabte.La Josefina no amaga la tristesa que sent després de tota una vida treballant:, es lamenta.De les tres parades que queden, la de laés l'única que, la setmana que ve,. Després deal Mercat Municipal es nega a abandonar el seu negoci i afirma quea l'embat:"Cada setmana hi ha hagut un degoteig d'una o dues parades" explica, apuntant que no hi ha hagut voluntat política per revertir la situació:. Admet que l'empresa concessionària "té problemes", però lamenta la falta d'interès del consistori per solucionar-ho:Així doncs, la Pilar Molist serà, a partir de dilluns, l'única paradista del mercat, l'últim reducte de la resistència: "Avui dia tot és molt complicat i no és fàcil muntar un negoci", remarca mentre, admet, regidora de Comerç i Mercats en declaracions a l'ACN. Un cop l'espai quedi buit d'activitat comercial, un equip de tècnics realitzaran unaa l'equipament per determinar quines mesures s'han de prendre per garantir, entre altres aspectes, lao ladel lloc. Aquest és el procediment que Piella explicava a la resta de representants municipals del consistori vigatà aquest dimarts en sessió plenària , i informava que, després de comprovar que l'empresa concessionària no té activitat, l'Ajuntament ha iniciat el tràmit de resolució contractual.Malgrat el disgust, Piella insistia en el ple que "la bona notícia" és que, finalment,i d'aquesta manera s'obrirà una nova etapa per "començar a mirar al futur i projectar unadequat a les necessitats de la ciutat i als", tot recordant que és el