Vic aprova una moció en defensa de la llengua

Pla d'Emergència en situació de sequera

Una moció en defensa de la llengua catalana

El Mercat Municipal, el gran repte del mandat

El Club Patí Vic, a debat

L'celebrava aquest dimarts el primerordinari del. Si bé fa una setmana el consistori aprovava el cartipàs del govern de Junts i Ara Pacte Local , encara quedava fer lade representants de la corporació municipal als diferentsdels quals l'Ajuntament en forma part. En aquesta línia, l'alcalde Albert Castells recordava quemalgrat la pluralitat del consistori "per tant, haurem de valorar durant les pròximes setmanes com queda representada aquesta diversitat". Amb tot, en els organismes on l'ens només té un representant s'ha optat "pels regidors de l'àrea" o bé per aquells amb més experiència.D'aquesta manera,serà el representant de la corporació al patronat de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i a la Fundació Privada Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona;al Patronat d'Estudis Osonencs, al Consell d'Administració d'Osona Turisme i a l'Associació Rutes del Romànic;al Consorci del Ter;als Consells Escolars, al Consorci per la Normalització Lingüística i al patronat de la Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants;a l'Assemblea General del Consorci Localret i a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà;al Consorci d'Osona de Serveis Socials, al patronat de la Fundació Sant Tomàs, a l'Associació Sant Tomàs i a la Junta General i al Consell Tècnic Assessor de Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya SL;al Consell Esportiu d'Osona; ia l'empresa Depuradores d'Osona, a l'Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i a l'Agrupació de Defensa Forestal Font Freda.Uns nomenaments als qualshi votaven a favor mentre que las'abstenia "perquè entenem que és una prerrogativa del govern", tal com explicava el regidor Quim Soler.Abans d'acabar el passat mandat i de les eleccions municipals del, l'equip de govern sortint portava al ple del consistori vigatà l'aprovació inicial del Pla d'Emergència en situació de sequera. La CUP va presentar-hi diverses–com la valoració dels recursos hídrics de la ciutat o el disseny de refugis climàtics per fer front a les altes temperatures de l'estiu- que finalment s'han, tal com explicava la regidora de Medi Ambient, Ester Coma, aprovant així definitivament el pla.Malgrat celebrar l'aprovació de les aportacions fetes des del grup cupaire, la seva portaveuapuntava que "és important dissenyar l'espai públic perquè en si mateix sigui un refugi climàtic i no haver de muntar refugis poc eficients i que, massa sovint, no tenen l'immediatesa que requereixen". En aquesta línia, recordava que en el projecte d'havien demanat "que incorpori més arbres i col·locar punts d'aigua que poguessin servir no només com a àrea de joc sinó també com a refugi climàtic, i ens van dir que no". Per la seva banda, Castells responia que l'equip de govern es comprometEl grup de Vic En Comú Podem presentava una: "Aquest Ajuntament està compromès amb la defensa de la identitat del nostre país", remarcava el representant dels comuns Arnau Martí.Tots els grups hi donaven suport, encara que amb alguns matisos. Des d'hi donaven suport tot i fer unaper fer-hi constar un nou acord per "aterrar la moció a la ciutat" i "instar a lai al MMVV a incloure un mínim de programació d'espectacles i concerts, autors i intèrprets en català" provinents dels Països Catalans per situar, tal com instava el regidor republicà Josep Lluís Garcia.La regidora de Cultura i Llenguaagraïa al grup dels comuns la iniciativa malgrat trobar-hi a faltar. Piella també matisava que la nova àrea de l'Ajuntament de Vic no només ha de ser vehiculant a la cultura sinó "que sigui una qüestió transversal del comerç, de les empreses, de la presència del català a les xarxes o a l'àmbit digital" i informava que a la biblioteca Pilarin Bayés es compta amb la subscripció adels quals, 2 en francès, 5 en anglès, 1 en alemany i la resta en castellà.Un dels grans temes als quals s'haurà de donar resposta durant els pròxims quatre anys és al. Tal com transcendia fa unes setmanes, aquestpodria ser l'últim dia que els pocs paradistes que hi queden desenvolupin la seva activitat amb normalitat i que, per tant,. Des de l'equip de govern, la regidoraconfirmava que "se'ns ha informat de paraula, no per escrit ni per cap via administrativa, que la majoria dels paradistes deixaran la seva activitat a partir d'aquest dissabte". Per aquest motiu, tècnics municipals realitzaran unaque determinarà quiness'han de prendre per garantir, entre altres aspectes, la seguretat, la salubritat o en quin estat real es troba l'edifici.D'altra banda, Piella informava que s'ha iniciat el"perquè l'empresa no ha pogut respondre als requeriments de l'Ajuntament i no ha pogut lliurar la documentació necessària que ens permeti veure que aquesta societat està operant i oferint el servei de la manera adequada". Des de l'equip de govern subratllen quei d'aquesta manera "començar a mirar al futur i projectar un nou model de Mercat Municipal adequat a les necessitats de la ciutat i als nous models de consum".Finalment, Piella apuntava que l'Ajuntament es posa a la disposició delsque han manifestat la voluntat d'abaixar persianes aquest dissabte: "Com qualsevol emprenedor, poden optar a una subvenció per obrir un nou negoci en un local buit de la ciutat".L'adquisició per part de l'Ajuntament del Club Patí Vic continua portant cua i, en aquest cas, el fet de, i més concretament, la. Unes demandes a les quals responia, encarregat de la regidoria de Manteniment i Serveis l'anterior mandat, explicant que "els tempos" de la contractació pública no han fet possible la reparació i obertura de l'equipament aquest període estival. L'alcalde remarcava que el consistori té el projecte i el pressupost per tirar-ho endavant: