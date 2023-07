​Manlleu aprova el projecte d'urbanització de la Ronda Nord

Projecte d'urbanització Ronda Nord de Manlleu. Foto: Ajuntament de Manlleu

El primer ple ordinari del mandat 2023-2027 a, celebrat aquest dilluns, aprovava per unanimitat el, unes actuacions que han de donar sortida a laal municipi així com als nous sectors industrials descongestionant el pas de camions i mercaderies pel centre urbà. Es tracta d'una connexió que ha d'unir el polígon de la Coromina Nord, conegut també com el Pla del Mas del qual en van començar les obres de la nova zona industrial el passat mes de març -uns treballs que tindran una durada de 15 mesos-, amb l'avinguda Puigmal i l'avinguda dels Pirineus. En aquest context, el consistori es vol avançar en les obres de construcció de la Ronda Nord, perquè la connexió estigui acabada quan finalitzin, també, les del nou polígon el juny del 2024.La fase 1 del projecte tindrà un cost d', uns diners que s'assumiran, tal com explicava la regidora d'Urbanisme i Desenvolupament Territorial,, amb els ingressos que s'obtinguin de lade solars de propietat municipal ubicats al Pla del Mas. En aquesta línia, l'Ajuntament disposa en aquesta ubicació deque es posaran a la venda amb una: "Ens permetrà portar a terme aquest projecte sense haver-nos d'endeutar i demanar un nou crèdit", explicava Moreta tot apuntant que "el més probable és que al mes de gener [del 2024] es faci la licitació del projecte i es puguin iniciar les obres".Des d', el regidorcelebrava el desenvolupament de la ronda encara que lamentava que "és tard" i que "s'han perdut moltes oportunitats". Per la seva banda, el regidor de la, remarcava que aposten per un model diferent encara que reconeixen que l'actuació del Pla del Mas era necessària "si es volia atraure indústries que generin llocs de treball i permetin generar dinamisme econòmic". Pel que fa al projecte de la Ronda Nord, consideren la connexió encertada "i un primer pas per començar a treure el trànsit pesant del municipi".Peres tracta d'una actuació prioritària i recorden que "suposa la culminació d'un projecte que s'ha executat per un govern que lideràvem des d'Esquerra Republicana": "Aquesta connexió és molt important i del tot necessària per donar sortida al trànsit pesant que passa per Manlleu".Per la seva banda, l'alcalde del municipi,, es mostrava satisfeta amb el fet que "tots els grups compartim que una bona connexió amb el polígon és una gran millora" i que "és una gran notícia que tinguem aquest projecte sobre la taula".