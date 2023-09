La UVic-UCC, un referent també en formació professional

Les set raons per fer un cicle formatiu de grau superior a la Uvic-UCC 1. Formar-se en un campus universitari, en contacte amb l'ambient UVic i fent ús d'instal·lacions i laboratoris amb l'última tecnologia.



2. Formació dual: combinar l'estudi amb l'experiència professional en una empresa.



3. El contacte amb el món laboral: els professors treballen en l'àmbit on l'alumne es vol formar.



4. La possibilitat de continuar la formació amb un grau universitari a la mateixa UVic, amb la facilitat que suposa la convalidació d'algunes assignatures.



5. Tenir els mateixos avantatges, descomptes i serveis que qualsevol altre estudiant de la Uvic-UCC.



6. La facilitat de trobar feina: els cicles estan pensats per formar el professional que necessiten les empreses.



7. L'aprenentatge de les soft skills que reclama l'actual mercat laboral: comunicació oral, resolució de problemes amb creativitat, pensament positiu...



La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya després de més des'ha consolidat com un referent en la formació universitària. El curs passat -precisament coincidint amb el primer quart de segle de la institució- ja va superar la barrera dels 10.000 estudiants . Una xifra que ha continuat a l'alça i que es complementa amb un increment sostingut d'estudiants de doctorat i tesis doctorals, d'estudiants de màster i de personal docent investigador, entre altres.A més, en els darrers anys la universitat ha fet unaamb una important oferta de. El Campus Professional de la Uvic-UCC permet combinar aquest tipus d'estudis que ofereixen una elevada inserció laboral amb fer-ho en un entorn universitari.Es tracta d'ensenyaments deque, a més, s'estructuren en el. Els estudis es combinen amb pràctiques remunerades en empresa, per facilitar el pas cap al. Tanmateix, no és l'única sortida possible: també pot ser un pont cap a continuar estudiant un, amb la facilitat que suposa la convalidació d'algunes assignatures.Actualment, el Campus Professional compta amb quatre cicles formatius de grau superior. Dos que s'imparteixen a-Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius així com Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma-, un a-Documentació i Administració Sanitàries- i un a: Màrqueting i Publicitat.El Campus Professional de la UVic-UCC ofereix una atenció personalitzada: on line i presencial El cicle formatiu de grau superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius està destinat a alumnes que tinguin el somni d'unir. Una oferta amb una sortida laboral en molts sectors: audiovisual, animació, multimèdia, publicitari, videojocs...Unir la programació, el disseny i la creativitat per crear projectes animats, així com animacions 2D i 3D.Una formació destinada, entre altres, al disseny, la preparació i el llançament de videojocs.Un professorat vinculat en aquest sector professional i totalment al dia de la realitat del món laboral que es trobaran els estudiants.On s'imparteix aquest cicle superior?El cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma està pensat per a alumnes interessats en el món de la. Una formació destinada a aprendre els principis de la programació i de la gestió de bases de dades, gestionar projectes i interfícies i també aplicacions empresarials. També poder desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma que compleixin els criteris d'usabilitat, jugabilitat i qualitat.Suposa una inserció laboral molt elevada perquè les empreses estan buscant especialistes en tecnologies de la informació i la comunicació.El pla d'estudis està adaptat al que estan buscant les empreses del sector TIC.Forma part de projecte Osona Tic Talent, fet que suposa una màxima complementarietat amb aquest sector empresarial a la comarca.On s'imparteix aquest cicle superior?Treballar en el? Cada vegada més el sistema sanitari requereix perfils que van més enllà del personal mèdic i d'infermeria per proporcionar una atenció centrada en les necessitats de l'usuari, especialment en situacions d'alta complexitat clínica o social.El cicle de Documentació i Administració Sanitàries , una de les novetats de l'oferta formativa de la UVic-UCC, proporciona els coneixements necessaris per entendre el sistema, la terminologia, les dades i processos clinicoadministratius, i també les habilitats comunicatives i de treball en equip que han de revertir en la millora de l'atenció als pacients i a les seves famílies i la coordinació entre professionals. Suposa, a més, l'aterratge de la universitat a Manlleu.Formació orientada especialment a la gestió del pacient i l'atenció de les persones, recreant simulacions que viuen els professionals sanitaris cada dia.Estudiar en un entorn amb professorat i serveis universitaris de la UVic i la col·laboració de les principals institucions sanitàries i assistencials de la Catalunya Central: CHV, Althaia, ICS Catalunya Central, EAP Vic, entre altres.Formació dels alumnes en seminaris de soft skills: preparar les persones per afrontar els reptes de futur que demanda el sector.On s'imparteix aquest cicle superior?El cicle formatiu de grau superior Màrqueting i Publicitat està destinat a alumnes interessats en, quines són les tècniques de venda digitals o com es promociona bé una marca. Una oferta per aprendre conceptes com E-commerce, social media, branded content, nous mitjans, necessitats dels mercats... En definitiva, la formació perfecta per treballar en departaments de màrqueting o agències de publicitat.Permet conèixer les eines i estratègies de màrqueting i publicitat: coneixement del mercat, del client i del producte; elaborar informes i briefings; aprofitar les noves tecnologies de la comunicació; dissenyar plans d'investigació comercial i elaborar estratègies de llançament de nous productes.El format dual permet combinar l'experiència professional amb l'estudi.Un professorat provinent del sector permet una connexió directa amb les necessitats de les empreses en aquest àmbit laboral.On s'imparteix aquest cicle superior?