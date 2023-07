​Manlleu aprova el nou cartipàs del govern de Junts i PSC

Retribucions polèmiques

Un mandat que augura tensions

L'ha celebrat aquest dilluns la sessió plenària extraordinària per aprovar el. El nouestà format per–formació guanyadora de les eleccions del 28-M a la capital del Ter aconseguint 8 regidors- i–tercera força política amb 4 representants municipals- després que els dos grups arribessin a un acord per pilotar el consistori manlleuenc els pròxims quatre anys assolint així unaal plenari -12 dels 21 regidors-. Fruit del pacte entre postconvergents i socialistes,era investit nou alcalde de la vila el passat 17 de juny acabant amb l'hegemonia d'a la capital del Ter.Pel que fa a les, aquestes queden repartides de la següent manera entre els diferents membres de l'equip de govern:(Junts) serà la primera tinent d'alcalde i pilotarà la regidoria de Governació i Recursos Humans;(PSC) és la segona tinent d'alcalde i assumeix la regidoria d'Urbanisme i Desenvolupament Territorial;(Junts) és el tercer tinent d'alcalde així com el regidor de Transformació Econòmica i Estratègia de Ciutat;(PSC) és el quart tinent d'alcalde i pilotarà la regidoria de Serveis a les Persones i Ciutadania;(Junts) és el cinquè tinent d'alcalde i regidor de Transició Energètica, Serveis de Ciutat i Pagesia;(Junts) assumeix la regidoria de Règim Intern i Govern Obert;(Junts) la regidoria de Comerç i Joventut;(Junts) és el nou regidor d'Educació, Patrimoni Cultural i Agenda 2030;(Junts) és la regidora d'Esports;(PSC) assumeix la regidoria de Cultura, Igualtat i Comunicació; i(PSC) és el regidor de Medi Ambient, Salut Pública i Món Rural.Una organització que ERC, el principal grup de l'amb quatre regidors i segona força més votada el 28-M, no veu clara:, apuntava la portaveu republicanaen el ple d'aquest dilluns.En el ple del cartipàs també es defineixen lesdels membres de la Corporació i dels grups polítics municipals. En aquesta línia, el nou equip de govern aprovava el següent: Alcaldia tindrà una dedicació del 100% i retribució de 49.075 euros anuals -un 5,5% més que en l'anterior mandat-; la regidoria de Règim Intern i Govern Obert tindrà una dedicació del 72% i una retribució de 31.682 euros anuals; Governació i Recursos humans una dedicació del 55% i una retribució de 24.202 euros anuals; Transformació Econòmica i Estratègia de Ciutat una dedicació del 50% i una retribució de 22.000 euros anuals; Educació, Patrimoni Cultural i Agenda 2030 destinarà una dedicació del 35% amb una retribució anual de 15.400 euros; Comerç i Joventut tindrà una dedicació del 30% i una retribució de 13.201 euros anuals; la regidoria d'Esports una dedicació del 30% i una retribució de 13.000 euros anuals; i Cultura, Igualtat i Comunicació una dedicació del 24% i una retribució de 10.560 euros anuals.D'altra banda, també s'estipulaven lesque els regidors dels diferents grups polítics que configuren el consistori manlleuenc rebran per l'-225 euros-, a les-90 euros- i l'-250 euros-. Aquest últim punt, polèmic per laDurant la sessió plenària els diferents grups que configuren el consistori es van enviar alguns dards enverinats,palpable, sobretot, entre. El regidor de la CUPcarregava contra Marta Moreta, segona tinent d'alcaldia i regidora d'Urbanisme i Desenvolupament Territorial, també diputada al Parlament de Catalunya. En aquesta línia, el cupaire tirava: "En campanya electoral va dir que si sortia escollida a l'equip de govern, no cobraria aquests diners i que tots anirien destinats a temes socials. Tal com es va comprometre als debats electorals, renuncia a aquestes percepcions?". Lade Moreta: "La demagògia continua sobre la taula per part de la CUP, com sempre", etzibava.Qui tampoc sembla fiar-se dels socialistes és ERC, que enviaven a Arnau Rovira la següent reflexió:a canvi de la gestió de gairebé el 60% del pressupost ordinari de l'Ajuntament, dues tinences d'alcaldia, i del tresor més preuat,".