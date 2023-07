«Tendim a pensar que sols ens en sortirem de tot i moltes vegades necessitem ajuda externa»

"Sempre hem d'estar preparats, ens hem de formar contínuament i no esperar que ens ho donin tot fet"

és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i té 30 anys d'experiència en el sector dels recursos humans, la gestió i el lideratge d'equips. Després de treballar a diferents empreses nacionals i multinacionals, actualment exerceix de psicòloga, coach i consultora a Talent Guidance, el seu propi negoci, amb seu a, a on també resideix i hi té part de la família.l'entrevisten en el marc del programa Talent Convidat , una iniciativa de Creacció que recull el testimoni d'osonencs i osonenques que desenvolupen la carrera professional fora de la comarca.- Des de petita, quan a l'escola parlàvem de Freud, la psicologia i la ment humana, em cridava l'atenció. Aquella època, un familiar molt proper va passar per una depressió i va haver d'anar al psicòleg, en un moment on no era gens habitual. Vaig veure com gràcies a la feina dels professionals aquella persona es recuperava, i el seu entorn familiar ho va poder viure d'una manera més distesa. D'altra banda, també he d'agrair als professors que van confiar en mi, perquè en aquells anys el més normal era acabar l'EGB i posar-se a treballar.- A l'últim any de carrera, a la cua del menjador universitari, em van oferir una feina per començar a treballar, com a becària, en una empresa de treball temporal de Granollers, en un moment que aquesta tipologia de negoci encara no estava legalitzat. Amb el temps vaig anar ascendint en els càrrecs. El primer dia de feina em van donar una carpeta amb currículums de soldadors, i em preguntava si aquella labor era psicologia. Vaig fer els possibles per encabir-hi els coneixements que havia obtingut així com començar a enriquir la meva feina amb aprendre a fer tests psicotècnics i les millors seleccions de personal. En aquesta empresa hi vaig treballar 13 anys, fins que va ser absorbida per una altra organització.- A la gent que acompanyo els dic que sempre hem d'estar preparats, que ens hem d'anar formant contínuament i no esperar que ens ho donin tot fet. A vegades hi ha empreses que ofereixen recursos en aquesta línia, però en altres és la mateixa persona que ha de tenir la iniciativa de voler aprofundir més en els seus coneixements.- L'empresa a on vaig començar, treballava a l'àmbit nacional, fins que va ser adquirida per una multinacional. Dins de l'organització vaig anar adquirint més responsabilitats fins que van arribar les primeres experiències en lideratges d'equips, on vaig aplicar al meu dia a dia els coneixements que havia adquirit de petita com a guia scout. Durant sis mesos, fruit del canvi d'empresa l'any 2008, en plena crisi econòmica, ens va tocar viure en la incertesa. El negoci va anar baixant i vaig haver de fer múltiples acomiadaments, fins que em va tocar també a mi. Aleshores em va fitxar una consultora d'outplacment, coaching i lideratge, que al mateix temps també la va comprar una multinacional. Aquesta tipologia d'empreses t'aporten una obertura de ment, l'oportunitat d'aprendre a forjar sinergies amb altres països, a ser creatiu per aterrar els projectes.- La primera vegada va ser molt dur, ja que no entenia per què ho havia de fer jo si la decisió l'havien pres uns altres. Però després d'un procés de reflexió intern vaig arribar a la conclusió que fer-ho jo, que apreciava i coneixia les seves realitats d'aquelles persones, era la millor opció. Amb els anys n'aprens i t'adones que, tot i haver-ho fet de la millor manera possible, hi ha coses que no les vas fer bé. Les comunicacions de desvinculació es poden fer perfectament sobre una base ètica.- Les premisses "El que no vulguis per tu, no ho facis als altres" i el "Com t'agradaria que t'ho fessin a tu, fes-ho", és el que preval. A partir d'aquí aplica l'empatia perquè les dues parts estiguin bé.- Al llarg de la meva carrera m'he trobat amb molts entrebancs en aquest sentit, fins i tot tenint superiors dones que, per exemple, qüestionaven la teva validesa per assumir un càrrec pel fet de ser mare. També he format part de diferents comitès de direcció i he observat que la veu de la dona no és escoltada, o en altres ocasions he arribat a sentir que, pel sol fet de ser dona, soc molt sensible. No es tracta de pensar en com integrar el rol masculí i el femení dins d'una empresa, sinó veure que són parts complementàries. Continua quedant lideratge no inclusiu.- Cada vegada que he tingut canvis laborals em passava aquesta idea pel cap, però em feia vertigen. Continuaven sortint ofertes interessants que no podia deixar escapar, fins que un dia vaig decidir que s'havia acabat, em sentia forta i volia aplicar els meus coneixements. A més, molts dels clients amb qui he treballat al llarg dels anys em van animar a fer el pas.- D'una banda, es busca la part tècnica que requereix la feina en qüestió, i de l'altra, un seguit d'habilitats no tècniques i necessàries per a aquell lloc de treball, per exemple, com t'adaptes a l'entorn i al projecte. Els teus valors i els de l'empresa han de quallar, perquè si no, no flueixes. També es valora l'evolució un cop dins de l'organització, perquè cada dia s'han de desenvolupar noves habilitats.- No es tracta de retenir talent sinó de fidelitzar-lo. Les empreses també parlen de compromís. Aposto per la unió de la fidelització i el compromís. Moltes vegades la persona evoluciona més de pressa que el negoci i no se sent realitzada ni valorada. Al llarg d'una trajectòria dins duna empresa hi ha el què s'anomenen moments de la veritat: es donen quan la persona espera el reconeixement de la companyia. Si les empreses no ho gestionen bé, arriben les fuges de talent.- Partiria de l'autoconeixement i també per demanar ajuda, perquè moltes vegades un mateix no veu tot el que val. Li diria que es deixi acompanyar per algú que el guiï i que l'ajudi a veure qui és, què el fa únic i el valor real que té com a treballador dins del mercat laboral. Un cop tenim això, també és important la seguretat psicològica amb què es transmet.- Primer de tot, actitud positiva i tolerància a la frustració, perquè després de tres 'no' trobaràs el 'sí'; en segon lloc, has de trobar el què et fa únic; tercer, decidir per quin àmbit geogràfic buscaràs feina; quart, tingues en compte una xarxa de contactes; i cinquè i últim, no desisteixis mai i sigues resilient.- Anys enrere anar al psicòleg era un estigma. Cap al 2018 es va posar de moda el coaching per acompanyar a persones que havien de desenvolupar certes habilitats, i hi anava tothom. I amb la pandèmia s'ha convertit en un acte més obert i habitual. Potser faltaven referents, que ara trobem en personatges públics que expliquen la seva experiència amb el psicòleg. Arran de la Covid-19, empresarialment també s'ha evolucionat i molts negocis s'estan plantejant incorporar aquest perfil.- Tendim a pensar que sols ens en sortirem de tot, i moltes vegades necessitem ajuda externa. És tan important la salut física com l'emocional. No s'hi val només a cuidar el cos sinó que també hem de vetllar per l'equilibri mental. S'ha comprovat que quan apareixen problemes psicosocials, la salut se'n veu afectada, per tant, cuida la ment i també cuidaràs el teu cos.