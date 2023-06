​La UVic-UCC ret homenatge a Ricard Torrents, impulsor i primer rector de la institució

Una taula rodona per donar a conèixer les diferents facetes de Torrents

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha rendit homenatges aquest dimarts a Ricard Torrents (Folgueroles 1937-Vic 2023), membre fundador i primer rector de la institució, que va traspassar el passat 4 de març . Un acte que ha tingut lloc alamb la presència de 170 persones entre les quals hi havia personalitats destacables com la presidenta del Parlament de Catalunya, el rector de la UVic-UCCo l'alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària BalmesEl professor emèritha realitzat una ponència al voltant de la visió de Ricard Torrents com a institució transformadora de la societat centrant-se en tres llibres escrits per l'homenatjat: Les raons de la universitat (Eumo, 1993); Noves raons de la Universitat (Eumo, 2002); i La meva aposta per la Universitat (Eumo, 2017)., apuntava el ponent.L'acte també ha comptat amb una taula rodona on han participat diferents personalitats de la UVic-UCC que van treballar al llarg de la seva trajectòria amb Torrents:, que ha moderat la taula. N'han destacat, sobretot, els vessantsPer la seva banda, el músicha interpretat dues peces amb guitarra: la popular Muntanyes de Canigó i Missenyora la Mort de Joan Salvat Papasseit.