Albert Castells, nou alcalde de Vic

El moment de la veritat

"Em sento preparat per fer-ho"

Crida d'ERC a "no donar l'esquena" a l'oposició

La CUP, l'oposició "rupturista, frontal i constructiva"

Ara Pacte Local es defineix com "l'instrument útil"

El PSC afronta el mandat des d'una oposició "seriosa i responsable"

El retorn de Josep Anglada amb SOMI

La renaixença de Vic En Comú Podem

El candidat dea l'alcaldia de Vic,, és investiten el marc d'un ple a l'Ajuntament de Vic marcat per un ambient dedurant les dues hores de sessió. Prèviament a l'acte de constitució de la nova corporació municipal,havia convocat unaque ha acabat aplegant una trentena de persones seguint en directe l'acte protocol·lari des de l'entrada de l'Ajuntament.La sessió començava amb la constitució de la, formada per la regidora de menys edat –Carla Dinarès de la CUP - i el representant municipal de més edat –Josep Anglada de SOMI-, els quals s'han encarregat de comprovar i verificar les credencials dels càrrecs electes i declarar constituït el nou ple.Un consistori que, fruit dels, presenta un escenari mésque mai ambdediferents: vuit representants de–amb l'alcalde Albert Castells i els regidors Bet Piella, Elisabet Franquesa, Eduard Comerma, Núria Homs, Ester Coma, Anna Alemany i Guillem Membrives-, els tres d'-amb Maria Balasch, Josep Lluís Garcia i Victoria Terricabras-, els tres de la–amb Carla Dinarès, Sussanna Vives i Quim Soler-, els dos regidors d'–Xavier Farrés i Elisenda Carrera-, els dos del-Josep Pou i Debora Villena-, els dos representants de–Josep Anglada i Marta Riera- i el regidor de–Arnau Martí-. Tots ells han jurat o promès el càrrec a través de diferents fórmules i han recollit l'acta.Fruit de l'anunciat aquest dijous entre–la llista guanyadora a les eleccions amb vuit regidors- i–quarta força més votada i dos representants municipals-,amb el suport de l'equip de, encara que ambdues formacions iniciaran el mandat amb–la majoria al plenari vigatà està fixada en 11- i amb la necessitat de teixir aliances amb els partits de l'per tirar endavant "els projectes de ciutat".El moment més esperat de la cerimònia ha estat el de Castells recollint la vara de batlle de la de la mà de la ja exalcaldessa de la ciutat i presidenta del Parlament, Anna Erra . Una imatge amb connotacions deen els lideratges del partit a Vic.Castells, acompanyat per familiars, amics i alts càrrecs vinculats a la ciutat com el rector de la UVic-UCCo l'exalcalde, ha remarcat que se sentper liderar Vic. El nou alcalde de la capital d'Osona insisteix a dir que heretaque permetrà "afrontar els reptes dels pròxims anys" així com "desenvolupar l'intens treball mèrit de tot el consistori sortint i de l'equip de govern".En referència a l'acord amb Ara Pacte Local que li ha permès recollir la vara aquest dissabte, Castells és conscient que deixa al nou equip de governi en un escenari a on s'hauran deamb els partits de l'oposició. Ha posat sobre la taula algunes de les, com la transició energètica, el foment de l'economia "circular, digital i tecnològica", el repte demogràfic quan s'assoleixin els 50.000 habitants o el foment de la cohesió social:Finalment, el postconvergent afirma que ho posarà tot de la seva part per acabar ambtot recordant a la vigatana a l'exilio at: "Continuarem treballant per la plena llibertat, la independència, la defensa de la llengua i la cultura i dels drets de tots els vigatans i vigatanes".La republicanainsisteix que "els ciutadans han decidit que volen un Ajuntament divers" acabant amb una "majoria absolutista", i que el lloc d'ERC a la capital d'Osona serà a l'oposició , en referència a la coalició Junts-Ara Pacte Local:. Finalment, ha recordat al nou govern municipal alguns dels reptes "importants" que hauran d'afrontar "conjuntament amb l'oposició" com el desenllaç del Mercat Municipal, la gestió del Club Patí Vic, el porta a porta o "anul·lar el discurs d'odi" al consistori., la portaveu de la CUP Vic, ha vistper una assistent a la cerimònia -expulsada de la sala entre murmuris i xiulets- que ha engegat a cantar i cridar en el moment de la intervenció de la cupaire., reconeix Dinarès en referència als resultats del 28-M, encara que "pot donar perquè s'escolti més", en referència als últims quatre anys amb majoria absoluta de Junts al plenari vigatà. En aquesta línia, insisteix que la CUP continuarà desplegantamb l'objectiu que tots els col·lectius "tinguin veu a l'Ajuntament":Pels cupaires,de l'escenari postelectoral a Vic perquè "torna el feixisme a l'Ajuntament" i fan una crida a una l'ens.Per a, el candidat d'Ara Pacte Local a Vic, avui era. La seva irrupció a la política municipal vigatana no començava aquesta campanya electoral, sinó que ja havia format part del consistori al costat de l'exalcalde: "Torno a casa".Farrés i el seu equip, després de setmanes de negociacions, han allargat la mà a Junts per investir Albert Castells nou alcalde de Vic:, ha subratllat. En aquesta línia, des d'Ara Pacte Local es postulen com unper entomar els reptes "de present i de futur" que se li presenten a la ciutat:serà el portaveu dels socialistes al consistori vigatà, un rol que assumia aquest dimarts després que es fes pública la decisió del candidat del PSC a Vic, Miquel Ylla, de no prendre possessió del càrrec aquest dissabte Des del PSC consideren que l'acord Castells-Farrés estableixi situa als socialistes en unaque vol guanyar-se un lloc en el plenari: "Ens trobaran en tot allò que sigui treballar per a tothom, per a tots els barris i per a tots els interessos de la ciutat".El candidat de Som Identitarisha iniciat el discurs enmig dedins de la Sala de la Columna amb lemes com "A l'Ajuntament de Vic cap col·laboració amb l'extrema dreta" i una intensaprocedent de l'exterior de l'edifici on hi havia congregades una trentena de persones convocades per Unitat contra el feixisme i el racisme.Anglada s'ha adreçat a totes les persones que li van fer confiança el 28-M a qui diu no defraudarà, i a tota la ciutadaniaPel representant de Vic En Comú Podem,, també és "un dia especial", ja que torna al consistori quatre anys després gràcies a una campanya electoral "titànica" que els ha permès "renéixer" després de no haver entrat a l'Ajuntament en els comicis del 2019.Martí ha convidat a la resta de forces aen les eleccions des del "món local" i ha fet una. D'altra banda, Vic En Comú Podem restarà a l'recordant que els comuns són els "de l'optimisme i la voluntat".