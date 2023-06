​Tarda de pluja intensa a Osona

Amb motiu de la pluja d'aquesta tarda a #Manlleu s'ha tallat l'accés a la passera per ambdues bandes. Demanem a la ciutadania no apropar-se a la llera del riu.

Com ve passant des de fa unes setmanes, les tardes a la comarca d'Osona estan marcades permés que benvinguts en plena excepcionalitat per la sequera i que han contribuït a fer brollar de nou rius i corriols del territori.Aquestha començat a ploure al migdia, amb, i a hores d'araa bona part d'Osona. El meteocat informa que, a Vic, els últims 30 minuts, s'ha superat elper pluja deixant 24,5 mm dels quals 5,4 mm en tan sols 1 minut. Segons dades de l'estació dea les 19 hores, a Vic ja s'han acumulat 45,6 l/m2, a Sant Julià de Vilatorta 33,4 l/m2, a Calldetenes 66 l/m2, a Gurb 44,6 l/m2, a Manlleu 39,6 l/m2 o a Roda de Ter on s'han acumulat 36,8 l/m2.A algunes carreteres de la comarca, així com nombrosos carrers, s'hi han generati petites acumulacions d'aigua. En aquest sentit, des de les 17.49 hores d'aquesta tarda, els Bombers han rebuta causa de la, la majoria per inundacions i incidències de trànsit a la plana de Vic. Precisament a la capital d'Osona, s'ha esfondrat un mur del pati de l’escola Estel. A la plaça de la Divina Pastora, un arbre ha caigut sobre un cotxe, en una de les incidències més destacades. També hi ha hagut aparcaments i pisos inundats i s'ha acumulat un pam d'aigua a l'estació de Renfe.ha caigut un arbre a la zona de les piscines, hi ha hagut tres accidents de poca consideració ai a les, a la C-17, i a, a la C-25. Aquests accidents s'han produït mentre plovia, per bé que no s'ha constatat que hagin estat sinistres causats per la pluja.L'Ajuntament deper ambdues bandes i demana a la ciutadania no apropar-se a la llera del riu. A més, des del consistori recomanen entrar a la ciutat per la carretera de la Gleva o per Torelló, ja que