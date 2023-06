​«Puc dir amb orgull que vaig fer un postdoc al Carib; tot i que de platja, poc»

"L'obtenció d'un nou fàrmac és una ciència experimental que falla sovint"

és Doctor en Química i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Nascut l'any 1979 a, on continua tenint la família, també forma part de la Farmacopea Europea, un organisme sota paraigua del Consell d'Europa, a Estrasburg, que marca estàndards comuns a la indústria farmacèutica pel que fa a la fabricació de medicaments.l'entrevisten en el marc del programa Talent Convidat , una iniciativa de Creacció que recull el testimoni d'osonencs que desenvolupen la carrera professional a l'estranger.- Els objectius de la medicina són curar, sempre que es pugui; i, si no, alleugerir el dolor, que la majoria de vegades es pot aconseguir. Tant en un cas com en l'altre la indústria farmacèutica té una importància cabdal. Pel que fa a la societat, respondria que està conscienciada. La gent pren medicaments quan els necessita. No n'hi ha un abús.- Les substàncies actives que guareixen i provenen del món vegetal són encara molt presents en fàrmacs. La fitoteràpia és, de fet, un àmbit contingut dins de la farmacopea. Si parlem dels medicaments entenent-los com un comprimit o un sobre, ens hem de situar a la meitat del segle XX. Cent anys abans van néixer els grans laboratoris farmacèutics.- Efectivament. En l'entorn geogràfic en què ens trobem podem estar del tot segurs de la qualitat dels medicaments. Es fabriquen seguint normatives estrictes i perfectament harmonitzades. Això no passa a tot arreu. En alguns països hi ha productes fraudulents o que no contenen el principi actiu que tocaria, però els del nostre entorn són totalment segurs.- No. El recorregut des de la idea del seu disseny fins a la comercialització acaba sent molt llarg. Un cop s'assoleix aquest objectiu, se'n manté tant la fórmula qualitativa com quantitativa, llevat de motius justificats.- L'obtenció d'un nou fàrmac és una ciència experimental que falla en la majoria dels casos. Costa molt aconseguir fórmules terapèutiques efectives i que no tinguin efectes secundaris adversos. Això explica que el procés requereixi de temps. Els esforços que fan els laboratoris són enormes. Haver desenvolupat vacunes tan ràpid durant la pandèmia és un prodigi. Ens hem d'enorgullir de la societat científica que ens envolta.- No criticaré l'opinió de ningú. Des del meu punt de vista, però, la indústria farmacèutica és essencial. Si no existís, la gent es moriria a causa de malalties menors. Gràcies als medicaments tenim les més habituals totalment controlades. Ni faig corporativisme ni vull defensar un entorn concret, però considero que sectors tan imprescindibles convé tractar-los bé, igual que a la indústria agroalimentària.- Que estiguin cada cop més ben dirigits i personalitzats segons el pacient. Aconseguir la màxima efectivitat terapèutica i els menors efectes adversos prenent-ne la mínima dosi.- Les malalties minoritàries, aquelles que es donen en pocs casos i no tenen l'evolució prou descrita.- Pertany a la Direcció Europea de Qualitat del Medicament, que està dins del Consell d'Europa d'Estrasburg, format per 46 estats membres i amb tres objectius fonamentals: els drets humans, l'estat de dret i la democràcia. La farmacopea redacta monografies i capítols harmonitzats a escala internacional que descriuen amb detall com han de ser els medicaments i com controlar-ne la qualitat.- Les farmacopees més importants del món són l'americana i l'europea. Tots els països parlem el mateix idioma. No em refereixo a l'anglès o el francès, sinó que hi ha una harmonització al voltant dels components, les pràctiques de manufactura i el control de qualitat dels fàrmacs.- Els Estats Units, Suïssa, França, Alemanya o la Gran Bretanya destacarien entre els països d'origen dels grans laboratoris. Tot i això, avui en dia els centres de fabricació i desenvolupament estan repartits arreu del món.- La fórmula, la composició qualitativa dels fàrmacs, és concisa. La gran majoria contenen només un ingredient actiu. Sí que se n'hi suma tot un conjunt de no actius, els excipients. Per un comprimit, per exemple, la cel·lulosa microcristal·lina, la lactosa, un disgregant, un lubricant, eventualment un recobriment...- A l'escola, les assignatures d'arts i lletres les feia perquè tocava, però d'interès, més aviat poc. Un cop a l'institut, vaig veure clar que m'havia de decantar per les ciències gràcies als professors de matemàtiques, física i química. Recordo especialment el professor Ferran Crespo. El vam tenir a BUP i a COU.- Hi vaig cursar la llicenciatura i el doctorat en química, sota la direcció del professor Marcel Blanco. Pel postdoc vaig marxar a l'estranger, però, sí, sempre he estat vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment en soc professor permanent.- Puc dir amb orgull que vaig fer un postdoc al Carib, tot i que la platja la vaig trepitjar poc. Puerto Rico té una particularitat interessant. És un estat lliure associat als Estats Units i, als anys seixanta i setanta, el govern nord-americà hi va aprovar un seguit de mesures per als laboratoris farmacèutics. L'objectiu era afavorir la industrialització de l'illa. Es tracta d'un lloc que disposa, a més a més, d'un dels recursos més preuats per a tota indústria: aigua. A l'època humida hi plou contínuament. Una aigua de baixa mineralització, d'elevada puresa, de manera que els costos econòmics de tractar-la són mínims. Aquestes circumstàncies van propiciar la implantació de molts laboratoris a l'illa, fins al punt que, a la segona meitat del segle XX, entre un 70% i un 80% de totes les unitats de dosi fabricades als Estats Units venien de Puerto Rico.- La majoria de plantes van tancar. Tot i això, el teixit científic i industrial de Puerto Rico té una importància cabdal. El projecte en què vam treballar durant el postdoc, amb finançament de la National Science Foundation i universitats americanes, va ser un èxit.- Vam iniciar una nova forma de fabricar els medicaments, l'anomenada fabricació en continu. Tradicionalment, la fabricació per lots discontinus requereix, d'una manera molt simplificada, pesar els components de la formulació (un quart de tona, per exemple), barrejar, dosificar i individualitzar en una presentació determinada. Això fa que cada lot tingui una temporització concreta. Des d'aquest projecte es va introduir la fabricació en continu: les matèries primeres s'introdueixen contínuament al procés, es barregen per aconseguir el nivell d'homogeneïtat desitjat i en sortir de la mescladora, granuladora i/o compactadora... es van obtenint sobres i comprimits. Hi ha un major control de la qualitat dels medicaments.- Desenvolupem eines d'anàlisi per assegurar la qualitat dels productes i dels processos no només de la indústria farmacèutica, sinó la química, la petroquímica, l'agroalimentària... Abans es feien servir instruments i tècniques que requerien molt temps i reactius i dissolvents que calia tractar a posteriori, per minimitzar-ne l'impacte mediambiental. Tot plegat era feixuc. Nosaltres proposem solucions analítiques efectives i ràpides, sense reactius i que poden portar a terme tècnics de no gran expertesa. S'obtenen resultats de qualitat en pocs segons.- D'una banda, que la riquesa econòmica d'Osona estigui fonamentada en la indústria agroalimentària és positiu: menjar, la gent ho necessitarà sempre i, per tant, no es veu tan afectada per desgavells que poden ensorrar altres sectors. Alhora, però, cal diversificar. Encoratjo les administracions a crear les condicions necessàries perquè Osona sigui un territori atractiu a ulls de les empreses.- Aquests dos en són alguns. També Menarini, Esteve, Kern Pharma, Almirall...- Es dona la casualitat que l'actual Prasfarma té els seus orígens en laboratoris Funk, amb una planta a pocs metres de l'escola la Salle. Des de classe en veia el cartell. Com a empresa química diversificada i rellevant a la comarca d'Osona, també citaria Proquímia.- Sí, i tant. Durant el primer any de carrera feia la vaivé. De llavors en mantinc la imatge de sortir del Congost, arribar a Centelles, la baixada de Tona i veure al fons el perfil del Puigmal, Bellmunt, el Cabrerès... Em sentia i em sento identificat amb la boira i la plana.