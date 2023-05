​Junts s'imposa a Manlleu

ERC revalida la victòria i es consolida a Torelló

al capdavant del projecte i es produeix unal consistori. Si a les eleccions deleren els republicans que s'imposaven assolint els nou regidors, aquestERC es queda amb. I pel contrari,ha passat de cinc representants municipals els anteriors comicis a aconseguir-nepels pròxims quatre anys. Ambdós partits han tirat endavant el govern municipal fruit d'un, una coalició que es valora positivament des de les dues formacions i tot faria pensar que es podriaA manlleu, igual que a Vic , queda unamb fins aentre els quals hi ha, com a tercera força i guanyant regidors, el–passa de tres a quatre-, laque obté 2 representants municipals –un menys que el 2019-,–formació de nova creació sota el paraigua del PDeCat- amb dos regidors ique irromp al consistori amb un representant. A Manlleu laha estat delambcomptabilitzats, mentre que a les passades eleccions va assolir la xifra delambcomputats.El, ambal capdavant,aconseguint un total de set regidors. Només lafeia ombra als republicans amb cinc representants al consistori. Per sota quedavenamb tres iamb 2.Aquestl'escenari no ha variat molt, però. Qui en surt més malparada és laque, tot i continuar sent segona força amb 919 suports i, perd representació. Per la seva banda,pugen i assoleixen ambdues formacions elsA Torelló, la participació aquest 2023 ha estat del-4.875 vots- mentre que el 2019 s'assolia la xifra deli 6.914 vots.