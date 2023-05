Les esquerres es piquen l'ullet i Junts surt sense esgarrinxades del debat de Vic

Polítiques culturals i associacionisme

Cohesió social

Mobilitat i sostenibilitat

El català

El cronòmetre inicia el compte enrere cap al 28-M i set delss'han donat cita, aquest dimecres al vespre, per contraposar punts de vista a la recta final de la. El debat al Casino, coorganitzat per, s'ha desenvolupat amb un tosense crispació i amb pocs duels dialèctics. Les polítiques culturals i el foment de l'associacionisme, la cohesió social, la mobilitat i la sostenibilitat i llengua catalana han estat els blocs temàtics al voltant dels quals els caps de llista han desplegat crítiques i propostes que han deixat al descobert els escenaris postelectorals si no es repeteix una majoria absoluta.ha sortit del debat sense grans ferides i ha pogut explicar elde la formació fruit del llegat que deixa l'alcaldessa Anna Erra., liderades per ERC ambamb-prenent el relleu en aquesta ocasió a la cap de llista cupaire Carla Dinarès -, han evidenciat certaque obre la porta a una possible Arnau Martí (En Comú Podem) s'ha mostrat conciliador i constructiu, buscant l'escletxa per on colar-se al consistori vigatà i al possible escenari de pactes i acords postelectorals. El debat ha posat contra les cordes a, en algunes ocasions rebuscat en les seves intervencions i en altres de mediador amb picades d'ull als comuns.per la seva banda, intentaran obtenir representació, malgrat les dificultats d'irrompre en un escenari com el de la política municipal de Vic.Si Vic es caracteritza per alguna cosa en concret, és per la sevai el. El primer bloc del debat ha estat marcat, precisament, per les polítiques culturals que els diferents grups polítics pretenen desplegar. Albert Castells ha tret pit explicant elque ja s'està executant per "seguir fent de Vic una ciutat rica culturalment". Balasch ha retret a l'equip de govern la facetaen aquesta matèria, un camí que per la candidata republicana ha de virar ade les entitats.Els cupaires han presentat un programa electoral del qual, tal com ha destacat Diéguez: "L'àrea de cultura està sota mínims", ha etzibat el número 7 de la llista de la CUP Vic, fent una crida a parlaraixí com dede la cultura. En aquest últim punt hi ha estat d'acord Arnau Martí, que també aposta peri per la creació d'unLa reorientació dels usos de l'antiga–ara convertida en centre cívic- i la creació d'unhan estat els punts de trobada de Miquel Ylla i Xavier Farrés. I el candidat popular, Pau Ferran, ha volgutapostant per una línia "continuista" en aquesta carpeta., ha etzibat Albert Castells a la resta d'alcaldables pel que fa a la cohesió social, i insisteix que el model de Vic és "admirat" per tot el país. Per Balasch la cultura s'ha d'utilitzar "per cohesionar la societat" i en aquesta línia els republicans proposeno l'impuls dels centres cívics per fomentar la inclusió social. Diéguez ha volgut exemplificar la desconnexió entre els diferents barris fent al·lusió a la ubicació dels capgrossos que divideixen la ciutat en les tres colles de la festa major.apunta el cupaire, que en aquesta carpeta suggereix més atenció a lao a l'ús de la llengua com a element cohesionador.Arnau Martí ha aportat dades. "i "el 25% dels infants pateixen vulnerabilitat i pobresa" ha detallat el cap de llista dels comuns, que porten en programa solucions a aquesta problemàtica com la creació d'uno l'impuls d'una seu a Vic de l' Escola de Noves Oportunitats . L'com agent cohesionador és a on es troben, altre cop, PSC i Vic En Comú Podem, i Pau Ferran també s'ha apuntat al carro desplegant la proposta de creació d'un. Garantir la"perquè tothom tingui accés a la cultura" és la recepta de Xavier Farrés.El primerde la nit ha arribat amb lai, en especial, amb les actuacions que Junts per Vic ha desplegat a la. Castells ha defensat elque l'equip de govern està executant i ha destacat que la fórmula passa. L'alcaldable també ha parlat de construir un–al Puig dels Jueus- que ha encès totes les alarmes.En aquest bloc, la majoria de candidats han fetper criticar-ho.ha llançat Maria Balasch a Castells, a qui ha recordat que Vic "no és una ciutat compacta" i que per això "la gent agafa el cotxe". Per Farrés "s'ha començat la casa per la teulada" i proposa revisar la ronda Camprodon així com la. Només Diéguez s'ha mostrat conciliador afirmant quei apostant per l'ús de la bicicleta.En mobilitat,ha tocat la tecla prohibida,. "Hi ha d'haver cultura del tren" ha apuntat el socialista, una afirmació que li ha comportat una allau de crítiques i murmuris. De fet, elés l'altre gran tema a on les diferents formacions coincideixen.entomava Castells. El més crític, Diéguez, que ha repartit per a tothom:. El més original, Pau Ferran, que proposa el foment deen matèria de mobilitat sostenible.Que la llengua és un factor de cohesió social no ho nega ningú, però els enfocaments són diversos. Pau Ferran considera que a Vici creu que "tothom té el dret i l'obligació de conèixer el català i el castellà". Per a Miquel Ylla el català. Arnau Martí aposta per un acord "transversal" per fomentar-ne l'ús a la ciutat, Diéguez proposa unaixí com una-aposta que li compra Balasch-.Xavier Farrés considera que el català "està amenaçat" i porta les receptes per fomentar-ne l'ús, como que les institucions parlin i atenguin en català, entre altres. I Albert Castells ha apuntat també a la normalització de la llengua "al comerç"., ha conclòs el cap de llista de Junts per Vic.