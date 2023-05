FOTOS Municipals 2023: acte central d'ERC Vic Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Previous Next

Al ritme de la rumba republicana entrava, alcaldable d'per aquest 28-M , al Recinte Firal del Sucre, escenari que ha acollit aquest divendres al vespre l'de la formació a la capital d'Osona. La que es pot convertir la nit electoral en la primera alcaldessa republicana de la ciutat arribava acompanyada pel president de la Generalitat,, la portaveu d'Esquerra Republicana,, i amb un implícit record i sentit aplaudiment per la vigatana, secretària general dels republicans a l'exili, que hi ha intervingut telemàticament.Una escenificació marcada pel gran plafó amb el lema de Futur Republicà i la representació a dalt de l'escenari de bona part de la llista electoral d'ERC Vic per aquest 28 de maig. Marta Vilalta ha encetat la trobada donant suport a Balasch:, ha insistit, tot repassant els valors republicans i el programa "transformador, independentista i d'esquerres" que la formació proposa desplegar al país també des del municipalisme.Un acte de campanya que ha comptat amb la presència, a primera fila, d'en Joan i la Rosa, els pares de, qui ha participat per videoconferència des de Ginebra. Les primeres paraules de la vigatana han estat d'agraïment a la seva família "per ajudar-me cada dia a seguir dempeus", i per a la ciutat que l'ha vist créixer, de la qual. Rovira ha defensat, un gir en el guió "per fer una ciutat per tothom", que diu, només serà possible amb "una vigatana de cap a peus" com Maria Balasch d'alcaldessa."Treballarem per tenir un ajuntament republicà, perquè quan tornis a casa et rebi amb les portes i els braços oberts". Amb aquestes paraules adreçades "a la companya i amiga Marta Rovira" entrava en escena, qui vol ser alcaldessa"Sabem què volem ser quan siguem grans", ha remarcat la cap de llista d'ERC Vic tot desgranant elsde la formació a la capital d'Osona,. Sostenibilitat, medi ambient i mobilitat, seguretat , urbanisme, l'impuls als serveis socials o a l'habitatge són algunes de les carpetes que Balasch vol abordar si aconsegueix la vara d'alcaldessa. Un tercer Centre d'Atenció Primària o el nou mercat municipal són dos dels equipaments que proposa la candidata d'ERC Vic, així com la municipalització del Club Patí Vic o un nou contracte-programa per a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya., pronostica Balasch amb la mirada posada en "fer avançar la ciutat" i també Osona.apunta la cap de llista, assenyalant l'aposta per la millora de la xarxa del transport públic a tot el territori o l'impuls al desdoblament de l'R3 amb la complicitat de la resta d'ajuntaments republicans. Un acte que ha aplegat unes 200 persones i que ha tancat el president de la Generalitat Pere Aragonès prometen que "treballarem incansablement tots els que estem aquí perquè s'acabi la repressió i la Marta Rovira torni a Vic i a Catalunya". Aragonès ha arengat l'acte insistint que ERC Vic és "el canvi que la ciutat necessita", una metamorfosi queha etzibat el cap de l'executiu en referència als més de quaranta anys de governs convergents –i ara de Junts- a la capital d'Osona. El missatge final d'Aragonès a Vic ha estat clar: