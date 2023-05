​Així ha començat la campanya electoral a Vic

Com encaren la campanya els candidats?

Els eixos de campanya i algun caramel enverinat

Lad'aquest divendres ha començat, oficialment, la. Elsdels diferents partits polítics que presenten candidatura a l's'han trobat a lade la ciutat per protagonitzar la tradicionalSota una pluja intensa, a dos quarts de dotze de la nit,(Junts),(ERC),(CUP),(PSC),(Vic En Comú Podem),(Ara Vic) i(PP) tenien la primera presa de contacte d'una campanya electoral que es preveu llarga i intensa.L'alcaldable de Junts,, demana una campanya. El candidat afronta la recta final amb l'objectiu de continuar liderant Vic., la candidata d'ERC a l'alcaldia de Vic, espera que la campanya "sigui neta i amb seny". Durant els pròxims 15 dies se centraran a explicar el seu "projecte republicà de ciutat" als vigatans i vigatanes.Els cupaires creuen que serà la campanya en quèi que "hi haurà un canvi de govern" a la ciutat. Així ho explicava, candidata de la CUP al consistori vigatà, remarcant que volen sortir-ne "reforçats" per liderar l'alternativa.El cap de llista de Vic En Comú Podem,, esperaper acabar "amb 40 anys de governs del mateix color"., alcaldable d'Ara Vic, explica que l'objectiu de la formació és "guanyar".remarca el candidat, que es considera la "novetat" respecte dels partits que es van presentar a les eleccions del 2019., subratlla, candidat del PP a l'Ajuntament de Vic, remarcant que són "el partit de la il·lusió", un projecte "jove i transversal" i la formació "que canviarà la història de Vic".L'alcaldable del PSC,, només contempla una opció el 28-M: guanyar. També apunta quei està convençut que el PSC serà important a Vic.seran els temes estrella dels pròxims 15 dies, així com elsque tots els grups volen desembolicar: eli el. Sobre la taula també trobem l', lao laEls partits destinaran tots els esforços a una campanya electoral que serà el precedent de les urnes i que posarà a prova la capacitat dels partits per desbancar laque Junts ha ostentat durant els últims quatre anys. El, en l'esprint final, els candidats es veuran les cares en el debat que Nació coorganitzarà amb el Casino de Vic -que enguany celebra el seu 175è aniversari- i que es podrà seguirpels canals del diari.