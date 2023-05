​Aragonès signa la Llei de creació del Lluçanès: «No és romanticisme, és cohesió social»

Aquest dimecres s'ha fet lade la, la 43a de Catalunya, en un acte protocol·lari al. El president de la Generalitat,, ha assegurat que la nova comarca respon a un sentiment de pertinença: La signatura arriba una setmana després que el Parlament donés el vistiplau a aquesta llarga reivindicació . Aragonès s'ha reunit abans amb els alcaldes del Lluçanès, a Prats, lade la nova comarca. Des de la plataforma, la seva portaveu,, ha lamentat que no tots els municipis en formin part:El monestir de Santa Maria de Lluçà és on, ara fa 20 anys, es va signar eli ha estat l'emplaçament escollit per a la signatura de la creació de la nova comarca, una llargadel territori.L'acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la vicepresidenta,. En el seu discurs, Aragonès ha defensat la rellevància del dia pel fet que, per fi, s'hagi fet realitat., ha subratllat. Per Aragonès, la comarca obre: "Tindreu més eines, més capacitat per donar respostes a les necessitats de la ciutadania. És un pas molt important per allò que necessitem: una administració capaç de fer la vida més fàcil als ciutadans", ha afegit.De moment, el Lluçanès el formen. Hi queden fora. Després,, que està inclòs en l'òrgan transitori per la Mancomunitat, té de temps quatre anys per acabar de decidir-se.Des dels'ha lamentat que no hi siguin tots els pobles, però han entomat el repte de fer-la prouperquè s'hi vulguin sumar. "Ho hem d'entomar sense retrets, mirant de sumar més municipis. Tenim feina per intentar integrar tots els pobles., ha subratllat el president del Consorci del Lluçanès i alcalde d'Oristà,Per la seva banda, la portaveu de la plataforma, ha valorat l'esforç, la perseverança i la implicació des d'un bon inici de la majoria d'ajuntaments en el procés. Ha lamentat que no hi siguin tots idel procés, que l'han fet dilatar.