Els representants municipals i del sector que han impulsat en el projecte. Foto: Ramats Montseny

Un massís més resilient

, especialment a les comarques d'i del, és l'objectiu principal de l'associació. Al capdavant hi ha els ajuntaments delaixí comde la zona i busca sumar encara més veus. La pastora, de Tagamanent, ha estat escollida presidenta de l'ens. "L'associació vol crear confiança per sumar i donar visibilitat a la importància que tenen els ramats i les pastures com acabdals per aportar valor i riquesa al territori", explica. S'ha formalitzat aquesta setmana i està oberta a altres ajuntaments i privats de la zona.Ramats Montseny és una associacióque vol combinar lai erigir-se en representant davant d'administracions. És per això que facilitarà informació i participarà en la convocatòria d'ajuts públics i d'altres accions que creïn riquesai mantingui l'assentament permanent de la població rural al territori.Tot i que hi ha un interès creixent per la gestió silvopastoral, aquesta pràctica està en declivi. Defensen unque és cabdal per evitar l'increment de la massa forestal i l'homogeneïtzació del paisatge i combatre la reducció de l'hàbitat de diferents espècies, disminuir la vulnerabilitat social i ecològica davant dels incendis al massís del Montseny, i afavorir la resiliència vers les adversitats derivades delRamats Montseny té diversos objectius com elaborar, així com la recuperació de viesi deal massís del Montseny.També s'ha fixat donar suport en tota la, tant en l'àmbit productiu com administratiu; potenciar la mobilització de productes ramaders conjuntament per assolir un major preu de venda i rendibilitzar-ne els aprofitaments, així com informar i aconsellar les empeses més capacitades.En aquesta línia, tant l'alcaldessa del Montseny,, com l'alcalde del Brull,, han destacat la necessitat d'unir esforços i infraestructures existents per posar-les a disposició del sector com l', l', l'associacióque treballa per valorar la gestió forestal, i pròximament unaa Tagamanent.Per la seva banda, l'alcalde de Tagament,, ha subratllat que el Pla de la Calma és el nexe d'unió del projecte., ha reblat. L'associació també preveu fer estudis, seminaris i cursos relacionats amb la problemàtica de l'activitat ramadera.L'ens constituït aquesta setmana està obert a. També poden formar-ne part les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, que siguin titulars o representants de terrenys forestals i agrícoles en l'àmbit territorial que representa l'associació, així com titulars d'explotacions agroramaderes o amb activitat silvopastoral a la zona.