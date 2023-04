​Vic aprova el Pla Local d'Habitatge

Repressió independentista i millores en el servei de transport públic

Amb els vots a favor de, i el vot en contra d', s'aprovava, en el marc del ple del mes d'abril, el. Es tracta d'un document tècnic que aglutinaen matèria de vivenda, a desenvolupar des del govern municipal avista, i amb l'objectiu deen condicions assequibles per a tota la ciutadania.La regidora d'Habitatge,, explicava que el Pla recull "les línies que planteja el POUM" -aprovat el 2020- així com d'altres documents transversals per a la ciutat com el Pla de Joventut del 2017 o el Pla d'Inclusió Social del 2013, entre altres., apuntava.El d'Habitatge, tal com detallava la regidora, ha estat redactat per un equip extern amb estreta col·laboració amb els serveis tècnics municipals. El document es basa en una anàlisi prèviai d'una diagnosi que contempla "les mancances i oportunitats" per tirar endavantcom l'ampliació del parc d'habitatge social i assequible, revertir la segregació residencial, promoure l'activació d'habitatges i edificis buits, acompanyar a la rehabilitació i millora de l'eficiència energètica i accessibilitat i vetllar perquè totes les persones puguin accedir i mantenir el seu habitatge.La regidora d', explicava que hi votarientot i la qualitat tècnica del document. El motiu,. D'altra banda, la regidora republicana apuntava que "cal atacar de forma directa" aspectes com la segregació urbana als barris el sud de la ciutat, la rehabilitació d'edificis, l'ampliació del parc d'habitatge, la deficiència energètica o la manca d'accessibilitat.Per la seva banda, des decelebren la redacció i aprovació d'un document d'aquestes característiques encara que. La regidoraremarcava que. Amb tot, des de la formació insisteixen que es va tard en l'aplicació de les mesures i es comprometen "a treballar perquè aquest pla no quedi tancat dins d'un calaix"., remarcava la regidora no adscrita, qui celebrava l'aprovació inicial del document. "Si les institucions inverteixen en aquesta matèria, fan que s'inverteixi en qualitat de vida", apuntava.Tot plegat en un-el penúltim de la present legislatura- que va durar al voltant de dues hores i 40 minuts a on també es va aprovar, inicialment, el, el Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima o la pròrroga del contracte de gestió del servei públic de l'Escola de Música, Conservatori i Arts Escèniques de Vic, entre altres.El ple de l'Ajuntament de Vic també aprovava dues mocions: la primera, proposada per Capgirem Vic i ERC, de–defensada per, membre dels CDR-, i la segona, per part de tots els grups municipals, referent a la inclusió deloperada per Teisa, al sistema tarifari integrat de l'autoritat del transport metropolità de Barcelona.