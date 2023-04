Llum verda a la proposta del Govern per a la creació de la comarca del Lluçanès

Laestà cada vegada més a prop. Després que el passat 21 de març el Govern de la Generalitat n'aprovés el Projecte de llei , aquest dimecres 19 d'abril s'ha portat al ple del Parlament el debat perde la que serà la 43a comarca de Catalunya. La consellera de la Presidència,, ha exposat el projecte de la, que estaria formada pels municipis d'-aquest últim es convertirà en la nova capital-.El ple del Parlament ha aprovat amb-ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem- i-PSC-Units, Vox, Cs i el PPC- la tramitació en lectura única del projecte, i a partir d'aquest moment, la Mesa ha fixat un, amb data final de divendres 28 d'abril, perquè els grups parlamentaris puguin presentarha remarcat quei ha ressaltat la importància de la proposta, "consensuada amb el territori, i que ells han pogut conèixer de primera mà abans de la seva aprovació". La consellera també recordava que el projecte de llei té la finalitat "de donar resposta a les demandes democràtiques expressades pels diferents ajuntaments que el 2015 van celebrar una consulta popular per tal que els veïns i veïnes dels municipis afectats decidissin si volien formar part d’aquesta nova comarca".El full de ruta preveu la constitució –abans del 31 de desembre d'aquest 2023- de la Mancomunitat de Municipis del Lluçanès , un òrgan de caràcter transitori que servirà per representar i gestionar els interessos de la comarca, i que es dissoldrà tan bon punt es constitueixi elpassades lesEl projecte també inclou que el municipi de, a on el procés participatiu del 2015 va obtenir laa pertànyer a la nova organització territorial, pugui acordar en ple municipal -abans del 31 de març del 2026- si vol formar part de la comarca del Lluçanès.