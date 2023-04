La plana de Vic va superar els límits de contaminació el 2022

Nou pla de qualitat de l'aigua

L'i lavan superar el 2022 els, segons les dades fetes públiques del Departament d'Acció Climàtica . Aquests dos observatoris –d'unde la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica- van sobrepassar els llindars de diòxid de nitrogen i PM10, respectivament.El de l'Eixample va registrar 42 micrograms per metre cúbic de NO2 en el valor, quan el permès és de 40. Es tracta d'un contaminant molt vinculat al trànsit, causat pels motors de combustió.Pel que fa a la plana de Vic, el punt de mesurament deu va registrar una superació dels límits de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (), en aquest cas del valorDes d'assenyalen en aquest cas l'impacte dels episodis de pols africana que van contribuir a superar els valors màxims. Tanmateix, la contaminació en aquesta ciutat d'Osona fa anys que s'arrossega i ha obligat l'Ajuntament a instal·lar sensors en temps real, entre altres mesures.Segons les dades de l'anuari , a excepció d'aquests dos casos, l'any passatmarcats per la legislació, també per a les partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres (PM2.5), per al diòxid de sofre, per al sulfur d'hidrogen, per al monòxid de carboni i per al benzè.Acció Climàtica explica que en conjunt, durant l'hivern, les condicions meteorològiques dominades per l'estabilitat han afavorit períodes d'estancament dels contaminants atmosfèrics de manera general, i de manera destacada en fondalades i valls del territori.Els episodis de calor de juny i juliol van ser clau per a un augment de la generació de contaminants secundaris com ara l'. Durant la campanya de l'any passat, entre els mesos de maig i setembre, hi va haver(180 micrograms per metre cúbic) d'ozó en 14 punts de mesurament. De fet, el TSJC va condemnar la Generalitat fa pocs mesos per la manca de plans específics per combatre aquest contaminant secundari.Una de les accions per donar compliment a la sentència del TSJC és l'aprovació d'unper a l'horitzó 2027 que, per primera vegada, abastarà tot Catalunya i no només la conurbació de Barcelona. El document, actualment en la fase de participació ciutadana , estableix 84 mesures i 374 actuacions per millorar la qualitat de l'aire i la salut dels catalans.