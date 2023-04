Maria Balasch (ERC): «Vic necessita avançar, la ciutat ha quedat estancada»

Maria Balasch, alcaldable d'ERC a l'Ajuntament de Vic Foto: Adrià Costa Rifà

"Les majories no són bones ni sanes democràticament"

"Vic no necessita un canvi, necessita avançar, perquè els últims vuit anys la ciutat ha quedat estancada"

La candidata republicana al consistori vigatà, Maria Balasch Foto: Adrià Costa Rifà

"No hi ha res impossible si hi ha voluntat. Amb les polítiques d'habitatge hi has de creure"

Maria Balasch (ERC Vic) durant l'entrevista amb Osona.com Foto: Adrià Costa Rifà

"Hem deixat anar el Mercat Municipal tan enrere que ara tenim un equipament amb unes condicions pèssimes"

Maria Balasch encapçala la candidatura d'ERC Vic Foto: Adrià Costa Rifà

"Si volem un nou model de mobilitat hem d'entendre la ciutat com un tot"

Maria Balasch (ERC) amb la plaça Major de fons Foto: Adrià Costa Rifà

"ERC Vic és l'únic partit que a les eleccions del 2019 va presentar un projecte electoral de comarca"

és la candidata d'per a les eleccions municipals del 28 de maig, una formació que va a guanyar l'alcaldia amb un projecte pert i "amb visió de futur".El partit està treballant en unregit per a diferentsd'actuació: l'-amb la intenció "d'agafar el toro per les banyes i començar a negociar amb grans tenidors"-, lai la-amb la proposta de reactivar la Taula de Convivència i Seguretat-, la-potenciant la transició energètica i la mobilitat sostenible- i la-"fem més zones verdes, reivindiquem els arbres"-.L'es perfila com a alcaldessa amb la intenció de governari defensant que "les majories absolutes no són bones ni sanes democràticament".- El què hem fet bé com a oposició és ser-hi, intentar colar-nos per qualsevol escletxa de la majoria absoluta. Sempre hi hem estat, a l'època de la pandèmia, amb els pressupostos, amb les mocions... Hem picat pedra. Crec que el que no hem fet tan bé és comunicar a la ciutadania tot el que fem, el fet d'explicar el què proposem i el que aconseguim.- Sí, al cent per cent. ERC Vic, en cap moment, ha fet joc brut ni estratègies que no s'haguessin de fer. Hem posat per davant la ciutat i els seus ciutadans, d'una manera constructiva, per sumar i per arribar més lluny, per tenir el Vic que creiem que es mereix la gent.- És així. Les majories no són bones ni sanes democràticament. En tot cas, la majoria absoluta es pot gestionar més o menys bé, i crec que en aquesta legislatura el govern no l'ha gestionat bé, perquè ha estat absolutista. Des d'Esquerra Republicana assistim a les juntes de portaveus, a les comissions informatives, però no n'hem estat partícips i moltes notícies les hem sabut a través dels mitjans de comunicació.Per exemple, ERC Vic va estar al costat del govern quan es va començar a ajudar el Club Patí Vic, i de cop i volta, ens diuen que es compra l'entitat, mitja hora abans de donar la notícia als socis. Aquest és un clar exemple d'aquesta majoria absolutista. Val a dir que, a Vic, ja n'hi havia hagut de majories, però s'havien gestionat diferent i l'oposició hi jugava un paper important. En el cas que Esquerra Republicana tingués majoria a Vic es governaria d'una manera molt diferent tenint en compte tots els partits demòcrates de la ciutat.- Quan vaig fer el pas de presentar-me com a candidata a l'alcaldia de Vic per Esquerra Republicana va ser amb la condició que la gent del meu voltant estigués preparada per governar i tingués experiència. En aquest sentit, qui millor que els regidors que han estat a l'ajuntament fins avui. La bona notícia és que tots han volgut continuar. A partir d'aquest nucli dur, a la llista trobem dues dones -Clàudia Fontserè i Cristina Casals- científiques i joves que s'estan menjant el món, i que Vic ha d'aprofitar. Estic molt contenta que acceptessin el repte, perquè és difícil que les dones entrin a la política.També hem apostat per la mediació amb l'Anissa Lamzabi, una altra dona amb una càrrega important a les espatlles. En Marc Josa, representant del barri del Sucre i del Nadal, una persona de partit. En Guillem Dorca, un altre jove, president d'ERC a Vic que ens dona molta seguretat com a grup. Amb en Tejinderjit Verma, una persona involucrada en temes culturals i d'immigració.- Vic no necessita un canvi, necessita avançar, perquè els últims vuit anys la ciutat ha quedat estancada. Al programa que ERC Vic va presentar l'any 2019, no era un projecte de 4 anys sinó de dotze i amb visió de futur. Quina ciutat volem d'aquí a vint anys? La resposta exigeix planificar moltes esferes: mobilitat, habitatge, educació i segregació escolar, medi ambient, urbanisme...- Reivindiquem que hem perdut la capitalitat de la Catalunya Central. Manresa està pedalant molt fort i està aplicant unes polítiques potents, per exemple, en temes de convivència i seguretat, entre molts d'altres. Hi ha moltes coses a fer.Des d'ERC vam proposar per a Vic l'Escola de Noves Oportunitats, i se'ns va dir que no. Per sort, a la llarga s'ha vist que era un projecte necessari i s'ha portat a terme. Això són polítiques valentes per fer avançar la ciutat.- Habitatge, convivència i seguretat, sostenibilitat i ciutat verda.- Importantíssim recuperar la Taula de Convivència i Seguretat: cada trimestre ens reuníem tots els agents – govern, partits polítics, agents cívics, associacions de veïns, escoles, Mossos, Guàrdia Urbana, entitats religioses i socials- per fer un seguiment de la ciutat, una manera fàcil de treballar conjuntament.També és primordial incrementar els agents cívics, aquest paper proper a les persones, a més d'augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana, i fins i tot, potenciar les patrulles conjuntes entre municipals i Mossos d'Esquadra.Durant aquesta legislatura vam presentar una moció per a la creació d'un departament de mediació, votada a favor per l'oposició i desestimada per l'equip de govern, una proposta que apostava per una mediació no només del ciutadà cap a l'ajuntament sinó entre iguals. La mediació és la manera a través de la qual tens l'oportunitat de prevenir.- Ara mateix tenim un cas que ens crema a les mans: hi ha un edifici amb 104 pisos, propietat de La Caixa, on s'està a punt de fer fora a la gent que hi viu. Sabem que negociar amb entitats d'aquesta etimologia és complicat, però en algun moment has de començar. Recordo que quan vam començar a reivindicar que traguessin l'antena del carrer Sant Fidel tothom ens deia que no ens en sortiríem, i ja no hi és. No hi ha res impossible si hi ha voluntat. Amb les polítiques d'habitatge passa el mateix, hi has de creure.A banda, tenim 2.500 pisos tancats i sabem que un part important és de grans tenidors. A Roda de Ter van aconseguir recuperar uns pisos sota la mateixa casuística, per què no a Vic? I en els que són de propietat privada, s'ha de veure què hi passa: si el propietari no el lloga perquè no li fa falta, doncs cobrem-li més per tenir el pis buit, o bé si té una mala experiència amb antics llogaters, aleshores posem el pis a la borsa del consistori i que aquest se'n cuidi. Reorganitzant la flota de pisos, avançaríem.- Per revertir la situació has de tocar diverses tecles. Primer de tot has de procurar que tots els ciutadans tinguin habitatge digne i que no hi hagi diferències entre barris. S'han d'impulsar polítiques d'ocupació i tenir una bona borsa laboral per donar resposta a tots els col·lectius.- Un model de turisme de qualitat, podríem tenir més potencial. La ciutat de Vic, per si sola, ja ven moltíssim, però l'hem de cuidar i mentre continuïn tancant comerços emblemàtics, es facin pedaços en mobilitat i hi hagi dificultat d'aparcament no anem bé. Tenim un museu fantàstic, unes adoberies, una ciutat potent esportivament i ho hem de promocionar a través de la qualitat i no de la quantitat.- A la legislatura passada ERC Vic ja va intentar, a través de la Diputació, aconseguir algun tipus d'ajuda per remodelar l'espai, però en aquell moment no va ser possible. El problema és que l'hem deixat anar tan enrere que ara tenim un mercat amb unes condicions pèssimes, i gairebé s'hi ha de partir de zero.Un mercat municipal s'ha de fer juntament amb els paradistes i gent potencial que pugui ser en aquest espai. Hem visitat molts mercats de tot Catalunya per agafar idees de com volem que sigui el nostre. Hi ha moltes possibilitats, només s'hi ha de creure i valorar quina és la millor opció per Vic. Tot i això, repeteixo, no és un model que hagi d'escollir l'ajuntament sol, sinó que els agents involucrats a l'espai hi han de dir la seva.- El petit comerç està aguantant, però necessita ajuda i suport. Esquerra Republicana aposta pel fet que, quan passegem per la ciutat, sapiguem que estem a Vic, i això implica tenir botigues emblemàtiques, i aquí és on entra el consistori, per ajudar a aquelles persones que tinguin ganes d'obrir locals amb encant de comerç familiar. Ara mateix, a la plaça Major hi ha onze locals tancats. Què està passant? Segurament el preu del lloguer està pels núvols. Amb tot, el petit comerç també s'ha de modernitzar i hem de potenciar la venda per internet, l'ajuntament els ha d'ajudar en aquest camí.- Implica tenir una visió global de la ciutat, s'ha acabat fer pedaços. Tots som partidaris de pacificar la ciutat, però fem-ho amb un bon pla de mobilitat. Per exemple, s'ha tancat el trànsit al Portalet, però després, a hores punta tenim una concentració de cotxes important a l'Atlàntida. S'ha tocat la Ronda Camprodon, però l'hem fet més perillosa i hem enviat el problema al carrer Sagrada Família. A més, no serveix de res treure els cotxes de la ciutat i, al mateix temps, fer un pàrquing a la plaça Maria Àngels Anglada on per arribar-hi s'ha de passar per dins de Vic... Si volem un nou model de mobilitat hem d'entendre la ciutat com un tot.- Volem una ciutat que potenciï la mobilitat sostenible. Actualment, si fas la prova de recórrer Vic amb bicicleta, arriba un moment que no saps cap a on tirar, el carril bici queda a mitges. No podem fer les coses per maquillar. Vic ha de tenir un transport públic de qualitat, i no com ara, on veiem autobusos que contaminen, que no passen a l'hora que toca, que no saben transportar persones amb mobilitat reduïda, i sobretot, volem un transport públic amb un preu assequible.També s'hi ha de facilitat l'ús de la bicicleta amb carrils bici ben traçats i fomentant la cultura d'aquest mitjà de transport sostenible, a més de continuar oferint espais segurs on guardar la bicicleta, entre altres coses.- Evidentment, però afegeixo que no és només un problema dels usuaris freqüents sinó que és de tots els habitants que fa anys que correm per aquestes terres. Tinc l'esperança que el desdoblament de l'R3 es desencalli i es compleixi el calendari. I si no és així, si estem a l'ajuntament, serem els primers d'avisar que no s'està complint amb els terminis. Esquerra Republicana ja està liderant la reivindicació a nivell de país, tant des de la Generalitat com des del Senat.- Primer de tot, si volem una ciutat sostenible, hem de facilitar i ajudar als ciutadans perquè facin la transició de la manera més ràpida i econòmica possible. La ciutat hauria de tenir una oficina que ajudes als ciutadans a fer aquesta transició energètica.D'altra banda, volem que hi hagi més cotxes elèctrics a la ciutat? Doncs habilitem més punts de càrrega. Volem una ciutat on es noti menys el canvi climàtic? Doncs fem més zones verdes, reivindiquem els arbres.- ERC Vic és l'únic partit que a les eleccions del 2019 va presentar un projecte electoral de comarca on es reflectien temes com l'R3, els purins, el medi ambient, comunicació entre pobles i ciutats del territori, etcètera. I aquest 2023 tornarà a ser així perquè som conscients que Vic és capital de comarca, i que sols no podem arribar a tot, necessitem la col·laboració de tots els municipis osonencs.- Hem d'aconseguir que la Universitat de Vic tingui les condicions que es mereix, un bon contracte-programa. Per Esquerra Republicana no és prioritari ampliar sinó consolidar la institució.- Sí. Hi ha contractes i concessions que es poden tocar i ho farem, però n'hi ha d'altres amb les que estarem lligats de mans i peus. En aquest cas, hem de lluitar perquè siguin el màxim de transparents possibles.- Gestió totalment pública i oberta a la ciutat.- Fa anys que demanem una piscina totalment pública.- Afegeixo més reivindicacions ciutadanes pel que fa als parcs infantils: en tota la ciutat no n'hi ha ni un accessible per persones amb mobilitat reduïda, i en segon lloc, s'han utilitzat materials perillosos. Nosaltres hi apostarem.- Si la ciutat creix en nombre d'habitants també creixerà urbanísticament, però més que construir de nou hauríem de potenciar la rehabilitació d'edificis i preservar els pocs espais verds que ens queden.- Guanyar.- Sí, sempre estem oberts a pactar. De fet, a la legislatura 2011-2015 vam estar a govern amb Convergència i Unió portant la regidoria de Ciutadania i Cultura. El 2015 hi va haver la possibilitat de fer un govern d'esquerres, on també ens van trobar. No ens fa gens de por governar amb partits demòcrates.