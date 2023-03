Arrenca el Torneig Internacional de Globus del Mercat del Ram de Vic

📹 S'enlairen els primers globus en el vol de lluïment del 40è Torneig Internacional de Globus del Mercat del Ram de Vic (@MercatRam) #Osona pic.twitter.com/X8Xb6oZyHU — Osona.com (@osona) March 30, 2023

Vol d'exhibició del Torneig Internacional de Globus Mercat del Ram de Vic 2023. Foto: Irene Giménez

El cel des'ha cobert, un any més, dels tradicionalsque indiquen que elestà a punt d'arrencar. A primera hora del matí d'aquest dijous 30 de març, la plaça Major de la capital d'Osona s'ha omplert d'que han desplegat les teles dels globus a la sorra de l'emblemàtic emplaçament.Aquest 2023, se celebra la, una cita que aplegaràde diferents nacionalitats procedents, per exemple, de Suïssa, França, Alemanya o Itàlia, entre altres. El responsable de l'esdeveniment,, explica que "aquest 2023 celebrem el 40è aniversari de la trobada, i estem en plena forma, treballant per garantir la seguretat de tothom i amb millors condicions". L'organitzador de l'esdeveniment destaca que el cel de VicCelebrar quaranta anys d'un concurs d'aquestes característiques amb èxit no és fàcil –s'organitza des del-, i el responsable del certament destaca que el secret "són els anys que fa que ho organitzem" perquè. Una edició que recupera la normalitat total després de la pandèmia i que, des d'aquest matí de dijous i fins diumenge 2 d'abril, en el marc del Mercat del Ram de Vic, atraurà multitud d'espectadors i visitants per gaudir de les diferentsque es despleguen al voltant de la cita.El divendres, a les vuit del matí, sortirà de la plaça Major el. La jornada gran serà el: a les vuit del matí, també des de la plaça del Mercadal, s'enlairarà elque sobrevolarà la ciutat, i seguidament, iniciarà la–amb la sortida dels globus en diferents punts de la ciutat-, un concurs que coronarà l'equip que sobrevoli més a prop del. El mateix dissabte, a partir de les nou del vespre, tindrà lloc el, un espectacle de llum i so per contemplar com s'inflen les teles quan els sol ha marxat. I finalment, el, s'enlairaran els globus per quart i últim cop en el marc del Mercat del Ram 2023.