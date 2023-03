Una vintena d'autors passaran per la segona edició del Taradell Negre

Les novetats del 2023

Del 14 al 15 d'abril, la Biblioteca Antoni Pladevall de Taradell acollirà la, una cita dedicada a laamb l'objectiu de donar a conèixer els autors que escriuen aquest gènere en català.Enguany, el festival comptarà ambi aposta per laa més de ser punt de trobada per presentar lesde l'any. Al llarg dels dos dies de la cita passaran per la biblioteca de Taradell figures del panorama literari català i es retrà homenatge a, directora de l'equipament, subratlla que el festival vol ser. Per la seva banda, la comissària del festival, explica que enguany s'aposta pel públic més jove i destaca que la cita pretén arribar a tothom a més d'oferir històries d'autors locals comAl voltant dels'articularà unon es sumen altres disciplines com la fotografia, la gastronomia o l'escriptura. Entre altres, s'organitza una nova edició de l'–activitat dirigida als alumnes de segons d'ESO de l'Institut de Taradell-, un concurs a Instagram, un concurs d'aparadors amb la col·laboració de l'o elEl Taradell Negre d'enguany també presenta novetats. En aquesta ocasió s'estrena el, una proposta dirigida als alumnes de 5è de primària de les escoles del municipi. Tindrà lloc el dijousa la biblioteca municipal i comptarà amb la presència de l'escriptor. Al llarg de l'activitat, els infants aprendran, entre altres coses, a desxifrar missatges encriptats.D'altra banda, amb el propòsit que tot el municipi s'impliqui en el festival, els restaurants, bars, forns i fleques de Taradell oferiran unamb la possibilitat d'entrar al sorteig d'un esmorzar i un lot de llibres.