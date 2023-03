​El 41% de les fonts d'Osona i el Lluçanès estan contaminades

Mapa de les fonts contaminades i de les fonts que no ragen aigua a Osona 2020-2023. Foto: GDT

Mapa de contaminació de les fonts d'Osona i el Lluçanès 2023. Foto: GDT

Des de fa 25 anys, elanalitza la quantitat depresents a lesde les fonts d'i el. Enguany, amb l'ajuda de 61 persones voluntàries han mostrejat, de les quals el, cinc punts per sota del 2022.Derivat de l'informe, els ecologistes han comprovat que la mitjana de nitrats a les fonts analitzades és dedavant elsde l'any passat, a més de constatar que aexaminades ja(un 42% de total) a causa de launa tendència que, tal com explica la presidenta del GDT, està "empitjorant" any rere any.La presentació dels resultats del 2023 s'ha realitzat a la, una de les 71 a on ja no baixa aigua. Des del grup ecologista remarquen que les conclusions d'enguany poden fer pensar que la situació ha millorat, però expliquen que cal tenir en compte el factor de la, fenomen natural que recarrega les masses d'aigua subterrànies de tal manera que després de mesos de sequera, els nitrats encara es troben als camps saturant elde contaminants: "La pluviometria té un efecte directe a la contaminació. Després de 30 mesos sense precipitacions importants els nitrats continuen als camps, però, subratlla Mary.Aquest 2023, de lesfonts on brolla aigua, les més contaminades són la dea Santa Cecília de Voltregà marcant-una xifra molt per sobre del llindar de seguretat deque marca l'OMS-, laa Torelló amb uns nivells dede nitrats i laa Gurb ambDes del GDT denuncien que cada vegada hi hai estài carreguen contra. En aquest sentit, el col·lectiu apunta que frenant la sobre explotació dels aqüífers canviant eldel territoriD'aquesta manera, els activistes també volen donar "un missatge d'esperança" a la societat per