​La Iaia torna als escenaris en concert únic per celebrar els 175 anys del Casino de Vic

El grup osonenc, que va deixar els escenaris eldesprés d'un gran èxit, tornarà a actuar en unel pròxima l'per celebrar elsAmb el nom Osona: boira i música, serà una jornada on també actuarài durant la qual es vol reivindicar la riquesa musical a Osona en els últims 50 anys, ja sigui des de les bandes de música, passant per les sales i també els festivals que hi ha hagut a la comarca.Durant el concert de Vic també els acompanyaran com a col·laboradors els artistes. També es projectaran imatges de concerts que van tenir repercussió i entrevistes a membres de formacions destacades.La Iaia va donar-se a conèixer eli estava integrada perEl grupha publicar tres discos -Les ralles del banyador (2011), On és la màgia? (2014) i Torna a ser u (2017)- i van ser guardonats amb elsa Millor artista revelació per la crítica i el públic (2010) i Millor àlbum prop rock per la crítica (2014). L'anyvan acomiadar-se dels escenaris.Aquest únic concert que portarà la formació de nou als escenaris forma part de la programació que elha organitzat pels seus. Hi participen una trentena d'artistes convidats i la programació s'allargarà fins al 17 de juny. El Casino de Vic, fundat l'1 d'abril del, és el segon més antic de Catalunya després del de la Pobla de Segur.Les entrades estan ja a la venda i es poden comprar des del web del Casino de Vic o de l' Atlàntida