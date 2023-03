Investiguen l'escorxador de Patel a l'Esquirol per la contaminació d'una riera per aigües residuals

"Afectació greu" a la riera

, segons informa El Periódico i ha confirmat l'. La causa es va obrir al Jutjat d'instrucció de guàrdia de Vic el desembre del 2022 arran d'una denúncia del Grup de Defensa del Ter el 2019 per la contaminació a una riera. El Fiscal delegat de Medi Ambient de Barcelona va posar una querella criminal al Jutjat d'instrucció de guàrdia de Vic contra l'empresa i el gerent d'aquell moment., fet que en algun moment va convertir la riera "com si fos una claveguera a cel obert". I al gerent, de "no fer res de forma eficient per evitar el dany ambiental que es va mantenir durant tant temps".Els fets es remunten al primer trimestre del 2019 quan l'entitat ecologista va alertar d'de l'empresa querellada a la riera de Sant Martí de l'Esquirol, que havien provocat una "afectació greu" al medi. Arran d'això, es va obrir una investigació, i agents de l'Àrea Central de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, van fer nou inspeccions a la riera. Es va constatar que aquell punt rebia els abocaments de les aigües residuals de l'escorxador de porcí i amb sala de desfer, una. Les inspeccions es van fer entre el novembre del 2020 fins al juliol del 2022.En una de les mostres realitzades el juny del 2021 l' Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona (INTCF) va determinar queper la llicència ambiental. Concretament, superava més de 100 vegades el valor màxim de Matèria en suspensió (MES), arribar als 5.578 mg/l mentre que el màxim permès era de 50 mg/l. També es van superar els nivells de DQUP (un paràmetre que indica la quantitat d'oxigen necessari per descontaminar l'aigua), superant quatre vegades el límit permès que era de 120 mg02/l., tant a l'abocament com aigües avall, mentre que aigües amunt "el nombre es reduïa molt" així com els altres dos paràmetres esmentats anteriorment. El resultat, es diu al text de la querella, és queEn la recollida de mostres l'agost del 2021 també van aparèixer molts paràmetres elevats. Com que la riera estava seca aigües amunt per ser estiu, l'única font que podia produir l'elevació dels paràmetres aigües avall era l'abocament de l'empresa. En aquell moment es va constatar que. En altres mostres també van aparèixer, una substància que no està inclosa en el seu permís ambiental i que s'atribueix a detergents usats en el procés productiu. En algunes inspeccions també es van documentarde color fosc així com aigües amb tonalitats marrons i vermelloses.Després de fer inspeccions oculars 'in situ', els facultatius de l'INTCF conclouen que els abocaments d'aigües residuals de l'empresa. Es remarca també que a escassos metres de l'abocament hi ha la riera de les Gorgues i el salt del Cabrit, espais d'interès paisatgístic que també van quedar afectats per la contaminació. Es dona el cas que l'aqüífer subjacent de la riera de les Gorgues està catalogat com a aqüífer d'alta vulnerabilitat intrínseca i, per tant, és altament sensible.Així mateix,que pertany a la Xarxa Natura 2000 i és una zona d'alta vulnerabilitat pels seus aqüífers i per la contaminació de nitrats. Davant aquesta situació, el Ministeri Fiscal assenyala que "els abocaments de l'empresa van comportar també un perill greu de degradació de les aigües subterrànies.La querella l'ha presentada el Fiscal delegat de la Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia Provincial de Barcelona i és contra l'empresa i el gerent d'aquell moment perquè,i ho atribueix al fet que la depuradora "no estava dimensionada per acollir l'increment de producció dels últims temps i sense considerar l'aspecte ambiental". També l'acusa de "no fer res de forma eficient per evitar el dany ambiental que es va mantenir durant tant temps". Arran de la investigació també es va constatar que l'empresa va construir una nova estació de tractament d'aigües residuals i que el juliol del 2022 ja estava en funcionament.En l'escrit de la querella, el Fiscal demana que es practiquin les diligències necessàries. Entre les actuacions que sol·licita per aclarir els fets destaca que l'empresa presentien els abocaments d'aigües residuals a l'Agència Catalana de l'Aigua des del 2018 fins al 2022. També demana als Mossos noves inspeccions oculars i presa de mostres a la riera per valorar el seu estat actual des del punt on la nova depuradora aboca les aigües residuals.Des de l'Ajuntament de l'Esquirol desconeixen en quin punt està la investigació. El seu alcalde,, assegura que l'escorxador -una de les empreses més importants de la localitat que dona feina a una cinquantena de treballadors del poble- està al dia de permisos i que ha incorporat millores per reduir el seu impacte en l'entorn. Explica que des de fa un temps l'empresa va posar en marxaper reduir el transport a carretera que passa per Roda de Ter i del voltant. Actualment, sacrifica més de 5.000 caps de bestiar al dia.Fonts de l'empresa, propietària de l'escorxador, asseguren que l'empresa té com a "prioritat" el respecte pel medi ambient i que, amb relació al tractament de les aigües,. Apunten que la companyia "sempre ha superat amb escreix les inspeccions de caràcter mediambiental i de tractament de les aigües gràcies a la depuradora ubicada a les seves instal·lacions". També, diuen, col·laboren "constantment amb l'ACA amb la certesa que els procediments es realitzen sota paràmetres científics i que avalen que la companyia compleix totes les normes vigents".El Grup de Defensa del Ter, entitat que va denunciar aquesta situació l'any 2019, s'ha mostrat molt satisfet amb la decisió del fiscal. Asseguren que s'han assabentat de la decisió pels mitjans de comunicació., han exposat.