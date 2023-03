​Arnau Martí tornarà a liderar la llista d'En Comú Podem a Vic

Ho farà amb una llista encapçalada per, que ja va ser regidor per a la formació a l'Ajuntament vigatà durant la legislatura 2015-2019.El grup local dels comuns ha donat suport a Martí, qui afirma que ho fa perquè Vic "recuperi la veu de la gent d'esquerres i progressista". El representant de Vic En Comú Podem a la capital d'Osona aposta per un canvi a l'Ajuntament de Vic:En un comunicat, la formació explica que la seva proposta per a les municipals a Vic es basa a fomentar un ajuntament "que treballi en l', que defensi la gent treballadora, donant resposta als, la precarietat laboral i a la pobresa de moltes famílies".Martí ja va ser cap de llista dels comuns a Vic a les eleccions del 2019, una formació política amb una llarga trajectòria a la política municipal de la ciutat, essent hereus d'ICV i Vic per a Tots. L'alcaldable veu Vic En Comú Podem com a "la sorpresa positiva" que serà decisivaque no hem vist durant el mandat de majoria absoluta" de Junts per Catalunya.