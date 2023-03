​Santa Maria de Merlès (Berguedà) descarta entrar a la nova comarca del Lluçanès

després de conèixer la voluntat del Govern de fer-la realitat abans de les eleccions municipals del maig. L'any 2015 aquest municipi ja va votar-hi en contra, amb un, i ara han ratificat aquella decisió durant un ple extraordinari. "Defensem el vot que ja va sortir en aquell moment", diu a l'el seu alcalde,, que afegeix que no estan en contra de la iniciativa, però que, senzillament, prefereixen quedar-se al Berguedà. No veuen el canvi clar:. Entre els motius per quedar-se al Berguedà destaca les bonificacions per ser comarca de muntanya o els descomptes al Túnel del Cadí.L'Ajuntament de Santa Maria de Merlès va convocar la setmana passada un ple extraordinari per posicionar-se en contra de formar part de la nova comarca del Lluçanès. El batlle del municipi, Josep Costa, explica que el fet de formar part del Berguedà els aporta alguns beneficis com les subvencions que reben per estar situats a una zona de muntanya. Considera que. "No tenim res en contra de la comarca, però de moment no en volem formar part", aclareix. "Ens diuen que hi entrem i que si no ens agrada, en sortim. Però nosaltres demanem que la creïn i, si ens agrada, ja hi entrarem", conclou.