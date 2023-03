El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, l'Ajuntament de Vilanova de Sau i el Consell Comarcal d'Osona han programat, a partir d'aquest primer cap de setmana de març, la. La mesura responen a la gran afluència de visitants a la zona, que s'ha mantingut durant tot l'hivern.La situació deha provocat que molta gent decideixi visitar l'antic poble de Sant Romà de Sau, que ja fa temps que ha quedat totalment al descobert. La decisió d'fa preveure que, aquest primer cap de setmana de març, molta gent decideixi visitar el territori. Per això, els diferents agents han decidit reprendre la vigilància per, una regulació que es feia només per Setmana Santa i a l'estiu, quan hi havia els pics més elevats de visitants.La regulació serà efectiva, els diesi per setmana santa,. L'objectiu de la mesura és preservar el patrimoni natural i cultural de la zona així com garantir la seguretat d'usuaris i residents.Per accedir a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona amb vehicle motoritzat serà necessari fer unaper a les places d'aparcaments de l'Àrea d'esplai del pantà de Sau: el visitant disposarà d'un comprovant en format de codi QR per accedir a la vall.