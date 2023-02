​Centelles està de Carnaval

Després d'una multitudinària 25a edició del Cau de Bruixes, el passat cap de setmana, on des de l'organització calculen que hi van passar unes 10.000 persones, arriba una nova setmana de disbauxa amb l'esperat Carnestoltes, una festa de la qual ja se'n va donar el. El de Centelles és un dels carnavals més esperats d'Osona, i després d'uns anys de pandèmia i restriccions, s'espera una rua amb molta participació.El municipi ja està a punt per a laDe moment, ja hi ha inscritesque participaran en la desfilada, i es calcula quede totes les edats recorrin els carrers més emblemàtics de Centelles. La rua sortirà de davant de la residència Sant Gabriel, a les sis de la tarda, i acabarà davant del pavelló esportiu on tindrà lloc elamb la Banda Neon.Des d'aquest dilluns i a través de les xarxes socials i de la pàgina web de l'Ajuntament , s'han començat a escampar, un seguit de reptes pels més atrevits i esbojarrades.El divendres 10 de febrer serà el tron del, amb la participació de l'escola bressol Niu d'Infants i les escoles Ildefons Cerdà, Xoriguer i Vedruna-Sagrats Cors.