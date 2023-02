Marçal Ortuño: «El més feixuc d'aquesta legislatura ha estat les dificultats per arribar a acords»

Marçal Ortuño (Torelló, 1978) és alcalde de la seva ciutat des de la darrera legislatura. Ens rep en el seu despatx a l'Ajuntament de Torelló, al carrer Ges d'Avall. Acaba de prorrogar els pressupostos de la capital de la Vall del Ges, i governa en minoria des de que el 2019 ERC guanyés les eleccions per primera vegada, rellevant l'antiga Convergència i Unió (CiU) amb 7 regidors dels 17 del consistori.



La CUP, amb qui ha pactat alguns temes de ciutat, en té 5. Amb els 3 de Junts no s'hi ha entès gaire durant els darrers quatre anys, just al contrari que amb els 2 del PSC, amb qui també ha arribat a acords.

La pandèmia ha marcat aquesta darrera legislatura a tots els ajuntaments. També a Torelló. En aquestes properes eleccions, hi haurà canvi d'alcaldessa a Vic i d'alcalde a Manlleu.

- Evidentment la pandèmia ens ha condicionat molt fort aquest mandat i tot el que volíem fer. Per això, es fa difícil de valorar. A més, les passades eleccions van ser les primeres en les que ERC va aconseguir l'alcaldia i tot plegat són elements que fan difícil saber què pot passar, però confiem en revalidar uns bons resultats.

"La pandèmia ha condicionat molt el mandat. Esperem sortir reforçats"

- Ha governat amb minoria. Hauria estat més fàcil amb la CUP a dins del govern municipal?

- El que intentarem és explicar el nostre projecte i tot el que hem pogut dur a terme, malgrat la pandèmia i la nostra inexperiència. Tenim ganes de desplegar un projecte ambiciós que s'ha vist afectat per les circumstàncies i creiem que podem fer-ho millor. Esperem sortir-ne reforçats.

- En general estem contents d'haver tirat endavant la legislatura amb aquesta fórmula de governar en minoria i anar fent acords concrets. Si el resultat varia potser això no valdrà, per això volem sortir reforçats perquè gran part de l'energia l'hem hagut de dedicar a explicar el projecte a la resta de grups i buscar suports.



Marçal Ortuño governa en minoria a Torelló des del 2019 Foto: Adrià Costa



- El que vol dir amb sortir reforçats és aconseguir dos regidors més i la majoria absoluta?



- Sí. Evidentment tothom que es presenta és el que vol. No ho tenim com a objectiu, però almenys necessitem sortir reforçats per poder tenir un paper més fort del que hem tingut fins ara.





"Governar en minoria té molt desgast, però estem contents de com ho hem fet"

L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, durant l'entrevista amb Osona.com Foto: Adrià Costa

- Sempre anirà en funció dels resultats. El que tenim clar és que estem contents de com ho hem fet, però sabem que governar en minoria té molt desgast. Els resultats ho condicionarà tot.-Home, en el nostre cas, amb Junts és difícil perquè no hem aconseguit arribar a cap acord, més enllà d'alguna votació puntual que hi han estat a favor. En canvi, això sí que ha estat possible amb la CUP i PSC. Per tant, d'entrada, hem de pensar que si hi ha d'haver algun pacte ens seria més fàcil amb aquests dos.- La meva espina és el Complex Sociosanitari. Nosaltres ens vam presentar explicant que atacaríem el dèficit de places assistencials que hi ha a Torelló i vam començar a treballar amb la fusió amb la residència per persones amb discapacitat intel·lectual.Quan ja ho teníem enfocat va esclatar la Covid que ens va fer replantejar i ara el Departament de Salut ens demana que no ens precipitem i que esperem a veure el debat d'experts de com s'ha d'afrontar la cura de la gent gran, perquè no és la millor opció el que teníem en ment.



- Això s'hauria de poder desencallar en els propers quatre anys?



- Jo crec que sí. Ara s'està treballant amb models que busquen l'assistència a casa i només tenir fora del domicili les etapes amb més cura. A partir d'aquest model, podrem reemprendre el nostre projecte. Aquest serà una de les nostres prioritats en aquest mandat.





"No puc entendre que un grup et digui que tirarà un projecte endavant, sempre que deixis de fer allò altre"

"A l'Ajuntament, la divisió independentista no ha estat un factor que hagi afectat"

L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, en una sala de l'Ajuntament Foto: Adrià Costa



- I la pandèmia també hi ha tingut a veure?

- El que se m'ha fet més feixuc ha estat les dificultats per arribar a acords, perquè no ha estat fàcil i ha estat a base de molta negociació. A vegades, a més, a cost de renunciar a algunes actuacions.Que un grup et digui que això es tirarà endavant, sempre que deixis de fer això altre, quan tots som aquí per millorar al màxim Torelló, em costa d'entendre. Aquesta part és el que jo donaria com a negatiu, però tothom entén la política a la seva manera i al final es tracta d'arribar a acords.- Segur que hi ha un perfil de votant que posa per davant les sigles del partit abans que les del programa electoral, però haig de dir que durant aquests quatre anys treballant amb els grups a l'Ajuntament el tema nacional no ha afectat. Hem arribat a acords amb la CUP i, si no hi hem arribat amb Junts, no ha estat per un tema d'enfoc nacional, sinó perquè municipalment no ho veiem igual.- Sí, això no ho veig tant com un reforç, sinó que està lligat a que ells ja porten dos mandats i en el meu cas és el primer. Jo crec que tots tenim clar que el pas per la política ha de ser un parèntesi en la vida professional de cadascú. Si jo no em tornés a presentar, crec que quatre anys hauria estat un trajecte molt curt per un projecte de ciutat com el que volem desenvolupar.



- Sí, això també hi fa. En aquest mandat no hem pogut aplicar el 100% del teu programa, sinó que has hagut d'actuar sobre situacions que no estaven previstes i això ha hipotecat bona part dels recursos disponibles de l'Ajuntament. No només econòmics, sinó també de personal del consistori.



- Aquest segon mandat doncs, serà l'últim de Marçal Ortuño?



- La política municipal és molt absorbent i molt intensa. Crec que dos mandats és un bon període per deixar encarrilat el projecte i recuperar un ritme més normal.



- Però...



- Però jo no descarto res (riu). A vegades hem tingut debat amb altres grups que tenen el tema dels mandats molt més limitat. Jo penso que les urnes son un bon examen per saber si cal continuar o no. Si algú que es presenta se li segueix fent confiança, jo entenc que poden haver-hi mandats més llargs de fins a tres mandats. Més enllà no m'hi veig pas.



- Per tant, dotze anys?



- De moment el segon, a veure com va tot plegat.