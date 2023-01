🔵❄ Els camions ja poden circular a la C-25 entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners on s'ha hagut de restringir el seu pas 🚛



Elinforma que els camions ja poden tornar a cricular per la C-25 direcció Girona. Pels volts de les dues del migdia, tot i que els agents demanen precaució als conductors perquè encara hi ha neu i gel a la via.El trànsit ha estat tallat durant unes hores en un tram de l'Eix Transversal entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners afectat per la neu i el gel. Concretament, els mossosi se'ls desviava direcció a l'AP-7, i han tallat dos carrils de la C-25,d'aquesta via, a l'alçada dei Vilalleons.D’altra banda, el Servei Català de Trànsit ha informat que, la GIV-5201, a, que també ha quedat tallada per la neu, ja torna a estar oberta a la circulació.